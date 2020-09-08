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08.09.2020 18:11
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«Ели бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы и Белоруссия». Белорусскому президенту «очень обидно», когда не ценят его достижения

Президент Белоруссии сообщил, что не позволит разрушить созданное за время его правления в республике.

«Я не позволю вот то, что мы создавали с людьми, вот с этими вот поколениями, я им не позволю это разрушать. Вот чем я живу и как изменилась эта страна», — цитирует 8 сентября заявление Александра Лукашенко RT в своем Telegram-канале.

Белорусский лидер отметил, что ему «очень обидно», когда люди не ценят, как было в республике в начале его правления и как стало сейчас. Он уверен, что его уход принесет непоправимые изменения в стране. «Знаете, если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система, и следом покатилась бы и Белоруссия», — заверил победитель президентских выборов.

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Комментарии (7)

lion405
"если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система, и следом покатилась бы и Белоруссия" - это признание своей профнепригодности, как лидера страны в переходный период? Т.е. за 26 лет он не ушел от ручного управления страной? Ну да, достижение, что уж там...
Mozg
Достижения- это что?
Убыточная экономика, огромный внешний долг, расправы над людьми?
Такие достижения пусть бы побыстрее рушились!
kоt-obormot
Краткое пособие - как приболеть "манией величия".
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