В Петербурге Сбербанк отказал налетчику с гранатой в бесплатном кредите

При разбойном нападении на офис Сбербанка в Петербурге преступник не получил деньги. Сотрудница отказала ему, несмотря на гранату и устрашающую записку.

О розыске налетчика сообщает 8 сентября пресс-служба ГУ МВД Петербурга и области:

«Мужчина пытался ограбить отделение финансово-кредитного учреждения на Ленинском проспекте в Московском районе города. Угрожая женщине-кассиру, потребовал денежные средства. Получив отказ и ничего не похитив, злоумышленник с места преступления скрылся», - уточняют в ведомстве.