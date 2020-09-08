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08.09.2020 17:47
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В Петербурге Сбербанк отказал налетчику с гранатой в бесплатном кредите

При разбойном нападении на офис Сбербанка в Петербурге преступник не получил деньги. Сотрудница отказала ему, несмотря на гранату и устрашающую записку.

О розыске налетчика сообщает 8 сентября пресс-служба ГУ МВД Петербурга и области:

«Мужчина пытался ограбить отделение финансово-кредитного учреждения на Ленинском проспекте в Московском районе города. Угрожая женщине-кассиру, потребовал денежные средства. Получив отказ и ничего не похитив, злоумышленник с места преступления скрылся», - уточняют в ведомстве.

Нападение совершено в 16 часов 20 минут в офисе Сбербанка на Ленинском проспекте, 160.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

hal9000
Да это наверно муж к жене пришел на работу..мол дай денег..а она ему..я те щас таких денег дам..я тебе щас устрою такую жись..денег он захотел..нуко марш на работу..а он ей..да дай ты хоть на бутылку...выпить очень хочется..а она ему..ах ты скотина..тока рукой замахнулась а он бежать..
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