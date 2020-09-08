В Петербурге Сбербанк отказал налетчику с гранатой в бесплатном кредите
При разбойном нападении на офис Сбербанка в Петербурге преступник не получил деньги. Сотрудница отказала ему, несмотря на гранату и устрашающую записку.
О розыске налетчика сообщает 8 сентября пресс-служба ГУ МВД Петербурга и области:
«Мужчина пытался ограбить отделение финансово-кредитного учреждения на Ленинском проспекте в Московском районе города. Угрожая женщине-кассиру, потребовал денежные средства. Получив отказ и ничего не похитив, злоумышленник с места преступления скрылся», - уточняют в ведомстве.
Нападение совершено в 16 часов 20 минут в офисе Сбербанка на Ленинском проспекте, 160.