«Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия». Лукашенко предупредил «старшего брата» Путина о влиянии США через Интернет

Президент Белоруссии во время интервью российским СМИ рассказал о роли Интернета и, в частности, мессенджера Telegram в протестах.



«У вас есть возможность блокировать эти телеграм-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал. Американцы. Вы же видите, что там творится. <...> Не Россия, не Белоруссия это затеяла», — цитирует 8 сентября заявление Александра Лукашенко телеканал RT в своем Telergam.

По его словам, даже отключение Интернета в республике не даст результата, так как каналы в мессенджере Павла Дурова якобы будут работать через Польшу. Попытки использовать Интернет, как уверен Лукашенко, начались давно. Он также призвал Россию не расслабляться.