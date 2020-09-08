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08.09.2020 17:53
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«Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия». Лукашенко предупредил «старшего брата» Путина о влиянии США через Интернет

Президент Белоруссии во время интервью российским СМИ рассказал о роли Интернета и, в частности, мессенджера Telegram в протестах.

«У вас есть возможность блокировать эти телеграм-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал. Американцы. Вы же видите, что там творится. <...> Не Россия, не Белоруссия это затеяла», — цитирует 8 сентября заявление Александра Лукашенко телеканал RT в своем Telergam.

По его словам, даже отключение Интернета в республике не даст результата, так как каналы в мессенджере Павла Дурова якобы будут работать через Польшу. Попытки использовать Интернет, как уверен Лукашенко, начались давно. Он также призвал Россию не расслабляться.

«Все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом (старшим братом я его называю) Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя <...> Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия», — заявил белорусский президент.

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Комментарии (17)

Петр Петров
позорник с усами!
4eJIoBeK
Беларусь != Лукашенко
yaprotiv
не надо путать свою шерсть с государственной
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