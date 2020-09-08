Комплекс завода «Комат» в Невском районе продадут на голландском аукционе

Заводской комплекс расположен в Невском районе, на улице Профессора Качалова. Лот состоит из пяти земельных участков общей площадью чуть более 2 га, с расположенными на них зданиями площадью 11 тысяч кв. метров, в том числе административным корпусом, складом и ангаром. Территории относятся к многофункциональной зоне с включением объектов производственного, складского назначения, инженерной инфраструктуры и общественно-деловой застройки.

Торги назначены на 14 октября. Покупателей ищут на пакет 176 254 обыкновенных и 13 710 привилегированных акций. Это составляет 95,02 процента УК ОАО «КОМАТ».

Фонд имущества Санкт-Петербурга продаст с торгов акции завода «Комат», сообщает пресс-служба компании. Голландский аукцион стартует с цены в 520 млн рублей.

Здания находятся в хорошем состоянии и частично сданы в аренду под офисные и производственно-складские цели. Годовой доход от арендного бизнеса, как указано в презентации, оценивается в 30,7 млн рублей.

Формат голландского аукциона подразумевает, что объявляется наиболее высокая цена за лот, затем она постепенно снижается до момента, когда появится первый покупатель. Шаг аукциона по продаже имущественного комплекса «Комат» составляет 500 тысяч рублей.