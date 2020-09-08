В Турции из-за вспышки коронавируса в общественных местах обязали носить маски

В Турции ввели режим обязательного ношения масок в общественных местах. Правило коснется всех регионов страны, пишет 8 сентября ТАСС со ссылкой на письмо МВД Турции.



«Из-за пандемии коронавируса ношение масок становится обязательным во всех общественных местах во всей стране», — сказано в сообщении.



Кроме того, в стране будет запрещен проезд стоя в общественном транспорте. Только если стоячие пассажиры будут соблюдать социальную дистанцию.



Также в Турции будут запрещены концерты и выступления музыкальных групп в ресторанах, барах, клубах и отелях.

