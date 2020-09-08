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08.09.2020 16:52
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В Турции из-за вспышки коронавируса в общественных местах обязали носить маски

В Турции ввели режим обязательного ношения масок в общественных местах. Правило коснется всех регионов страны, пишет 8 сентября ТАСС со ссылкой на письмо МВД Турции.

«Из-за пандемии коронавируса ношение масок становится обязательным во всех общественных местах во всей стране», — сказано в сообщении.

Кроме того, в стране будет запрещен проезд стоя в общественном транспорте. Только если стоячие пассажиры будут соблюдать социальную дистанцию.

Также в Турции будут запрещены концерты и выступления музыкальных групп в ресторанах, барах, клубах и отелях.

С начала пандемии в стране коронавирусом заразились почти 280 тыс. человек, умерли — 6 673, а 251 105 — выздоровели. Первый зараженный в стране был выявлен 10 марта.

Вчера посол в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что на 7 сентября известно о двенадцати случаях подтверждённого коронавируса у туристов из России.

Авиасообщение с Турцией было возобновлено 1 августа. Тогда самолеты могли вылететь из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Стамбул и Анкару. 10 августа разрешили вылеты еще и по туристическим направлениям в Анталью, Даламан и Бодрум

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