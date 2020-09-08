Ефремов готов выплатить сыну погибшего в ДТП 800 тысяч за моральный ущерб. Вторая выплата актера все равно не удовлетворяет Виталия Захарова

Но сын погибшего в ДТП остался недоволен размером компенсации, пишет 8 сентября «Интерфакс». Он в рамках уголовного дела подал гражданский иск о возмещении морального вреда на сумму в 7,5 миллиона рублей, который суд удовлетворил частично. Однако адвокат Виталия Захарова Сергей Аверцев заявил, что пока что выводы насчет обжалования решения суда еще не приняты.

Это уже вторая выплата, которую получил сын Захарова от актера. До этого Ефремов выплатил ему 200 тыс. рублей в качестве компенсации.



8 сентября Михаил Ефремов услышал свой приговор. Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам в колонии общего режима по делу о смертельном ДТП. Перед прениями актёр признал вину, однако, по словам его адвоката, до сих пор не уверен, что сидел за рулём вылетевшего на встречную полосу автомобиля. «Как он может быть уверен, если он ничего не помнит?» — отвечает Пашаев на вопрос ведущего. О том, как менялись заявления Ефремова после аварии, читайте в подборке «Фонтанки».

