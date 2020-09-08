Большую тайную помойку раскопали жители Шушар. Ее спрятали от посторонних глаз
В Шушарах нашли несанкционированную свалку. Путь к ней разведали местные жители. Смольный начал экологическое расследование.
О свалке в Шушарах 8 сентября сообщает комитет по природопользованию Петербурга.
«Ее площадь составляет более 1500 квадратных метров. Найти удалось благодаря жителям поселка Шушары. Объект находится в промышленной зоне и не просматривается с дорог», — уточнили в комитете.
Специалисты отобрали пробы для определения класса опасности отходов. Расчет ущерба тоже проведут.
Земельный участок площадью 3111 квадратных метров расположен у дома 181 по Школьной улице Шушар, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета. Он принадлежит юрлицу, сдавшему его в аренду лицу физическому. Участники сделки комитету знакомы.
Расследование проводят по статье 11.1 «Организация несанкционированной свалки» городского закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».