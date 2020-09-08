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08.09.2020 15:27
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Большую тайную помойку раскопали жители Шушар. Ее спрятали от посторонних глаз

В Шушарах нашли несанкционированную свалку. Путь к ней разведали местные жители. Смольный начал экологическое расследование.

О свалке в Шушарах 8 сентября сообщает комитет по природопользованию Петербурга.

«Ее площадь составляет более 1500 квадратных метров. Найти удалось благодаря жителям поселка Шушары. Объект находится в промышленной зоне и не просматривается с дорог», — уточнили в комитете.

Специалисты отобрали пробы для определения класса опасности отходов. Расчет ущерба тоже проведут.

Фото: Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга
Фото: Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга
Фото: Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга
Фото: Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга

Земельный участок площадью 3111 квадратных метров расположен у дома 181 по Школьной улице Шушар, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета. Он принадлежит юрлицу, сдавшему его в аренду лицу физическому. Участники сделки комитету знакомы.

Расследование проводят по статье 11.1 «Организация несанкционированной свалки» городского закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

мухомор
дайте угадаю, участникам схемы выпишут штрафы на 200 тысяч рублей.
а ликвидация свалки за пару миллиардов ляжет на бюджет, т.к. хозяин участка - банкрот.
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