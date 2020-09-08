100 тысяч за свободу перемещения. В Петербурге задержан начальник исправительного центра в Металлострое за взятку от осужденного

Сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН по Петербургу и области 7 сентября на парковке гипермаркета «Лента» на проспекте Обуховской Обороны задержали 37-летнего начальника участка, функционирующего как исправительный центр при исправительной колонии № 5 в Металлострое. Как сообщает во вторник пресс-служба петербургского СК, сотруднику инкриминируется получение взятки.



По версии следствия, сотрудник потребовал от мужчины, осужденного за посредничестве в продаже наркотиков на ограничение свободы на 11 месяцев с принудительными работами, взятку в сумме 100 тысяч рублей. За это он обещал не ухудшать условия его пребывания и даже разрешить ему жить за пределами центра.

