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08.09.2020 14:42
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100 тысяч за свободу перемещения. В Петербурге задержан начальник исправительного центра в Металлострое за взятку от осужденного

Сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН по Петербургу и области 7 сентября на парковке гипермаркета «Лента» на проспекте Обуховской Обороны задержали 37-летнего начальника участка, функционирующего как исправительный центр при исправительной колонии № 5 в Металлострое. Как сообщает во вторник пресс-служба петербургского СК, сотруднику инкриминируется получение взятки.

По версии следствия, сотрудник потребовал от мужчины, осужденного за посредничестве в продаже наркотиков на ограничение свободы на 11 месяцев с принудительными работами, взятку в сумме 100 тысяч рублей. За это он обещал не ухудшать условия его пребывания и даже разрешить ему жить за пределами центра.

7 сентября представители осужденного передали начальнику УФИЦ муляж денежных средств на сумму 70 тысяч рублей и денежные средства в сумме 30 тысяч рублей, после чего он был задержан сотрудниками.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.

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Комментарии (1)

Abu-Denis
ЦИТАТА
"представители осужденного пережали начальницу УФИЦ "

В груди ее пережали?
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