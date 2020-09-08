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08.09.2020 14:57
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Fitch: Мировая экономика восстанавливается от коронакризиса быстрее, чем ожидалось

Крупнейшие мировые экономики возвращаются к докризисному уровню, в связи с чем прогноз мирового ВВП на 2020 год был улучшен, сообщило мировое рейтинговое агентство Fitch.

Как заявили 8 сентября аналитики, восстановление экономической активности после беспрецедентно тяжелого кризиса, вызванного пандемией коронавируса, происходит быстрее, чем ожидалось. Китай уже вернулся к докризисному уровню ВВП, и показатели розничных продаж в США, Франции и Великобритании превосходят февральские уровни. Поэтому, по мнению Fitch, мировой ВВП в текущем году снизится на 4,4%, а не на 4,6%, как ожидалось.

Изменить ситуацию в худшую сторону способен новый виток безработицы, по мере того как компании будут сокращать капиталовложения, а частное потребление падать на фоне социального дистанцирования и ограничительных мер.

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