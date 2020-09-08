FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +15
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
08.09.2020 19:44
0
Печать

На острове Тюлений нашли странного морского котика — золотистого

Скриншот из www.instagram.com/bigdaddivladi
Скриншот из www.instagram.com/bigdaddivladi

Необычный детёныш морского котика появился на свет на острове Тюлений в Охотском море. Этот щенок — альбинос.

Как сообщает 8 сентября телеканал «Вести Амурская область», сейчас золотисто-рыжему малышу около месяца. Его обнаружил специалист по морским млекопитающим Владимир Бурканов.

Альбинизм у морских котиков встречается редко, и его носителям живётся нелегко. У них слабое зрение, к тому же сородичи могут проявлять к ним агрессию. За детёнышем сейчас наблюдают, и если обстоятельства будут складываться не в его пользу, его могут отправить в дельфинарий.

В 2011 году на этом же острове нашли самочку-альбиноса. Она была одна: то ли мать бросила её, то ли из-за слабости малышка не могла следовать за сородичами. Её назвали Нафаня и передали в сочинский дельфинарий.

Скриншот из www.instagram.com/bigdaddivladi
Скриншот из www.instagram.com/bigdaddivladi

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний