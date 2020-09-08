Необычный детёныш морского котика появился на свет на острове Тюлений в Охотском море. Этот щенок — альбинос.
Как сообщает 8 сентября телеканал «Вести Амурская область», сейчас золотисто-рыжему малышу около месяца. Его обнаружил специалист по морским млекопитающим Владимир Бурканов.
Альбинизм у морских котиков встречается редко, и его носителям живётся нелегко. У них слабое зрение, к тому же сородичи могут проявлять к ним агрессию. За детёнышем сейчас наблюдают, и если обстоятельства будут складываться не в его пользу, его могут отправить в дельфинарий.
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"Гадкий утенок" - изредка у котиков рождаются альбиносы. Но в действительности они больше выглядят рыжим! Хотя тёмный пигмент отсутствует даже на радужный оболочке глаз. "Ugly duck" - albino fur seal is rare event. They more looks red than white. This is a clear albino without any pigmentation even in eyes.
В 2011 году на этом же острове нашли самочку-альбиноса. Она была одна: то ли мать бросила её, то ли из-за слабости малышка не могла следовать за сородичами. Её назвали Нафаня и передали в сочинский дельфинарий.