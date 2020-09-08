Испытания второй российской вакцины от коронавируса подошли к концу: выписаны все добровольцы
Из стационара выписана заключительная группа из 20 добровольцев, которые участвовали в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Как сообщает 8 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, самочувствие у всех пациентов нормальное.
«Сегодня, 8 сентября 2020 года, заключительная группа из 20 добровольцев выписана из стационара, — цитирует агентство Роспотребнадзор. — Таким образом, все 100 добровольцев провакцинированы двукратно и завершили «госпитальный» 23-дневный этап наблюдения. Добровольцы чувствуют себя хорошо».
Производить вакцину от «Вектора» будет, напомним, петербургская компания «Биокад», которая изначально была партнёром в проекте.
Разработка «Вектора» «ЭпиВакКорона» — вторая российская вакцина. Первая — Sputnik V от НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи — уже выпущена в гражданский оборот. Она зарегистрирована 11 августа 2020 года. Её запустили в производство параллельно с финальным этапом проверок, который продлится до 2023 года. Из возможных побочных эффектов отмечены увеличение лимфоузлов, диспепсия, снижение аппетита, повышение температуры, головная боль, тошнота и аллергическая реакция.