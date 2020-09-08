Россия и Кипр подписали налоговое соглашение

Россия и Кипр подписали соглашение о повышении налога на проценты и дивиденды до 15%. Об этом 8 сентября пишет ТАСС.
Подписи на новом протоколе о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения поставили главы МИД РФ и МИД Кипра — Сергей Лавров и Никос Христодулидис.
«Наше Министерство финансов проводит такую работу со всеми нашими партнерами, с которыми имеются такие же соглашения, и эти усилия призваны сделать так, чтобы инвестиции, которые осуществляют наши компании, наши граждане, действительно были направлены на реализацию конкретных проектов, приносящих практическую пользу», — цитирует слова Сергея Лаврова ТАСС.
Во время визита в республику глава МИД РФ также встретился с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. Сергей Лавров указал на готовность России к диалогу с «кипрскими друзьями» по вопросам двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня. «Очень ценим вашу приверженность принципам Устава ООН», — отметил глава МИД РФ.
Ранее «Фонтанка» писала, что Кипрская делегация полностью согласилась с условиями российской стороны еще 10 августа. Подписать протокол страны собирались в сентябре 2020 года. Планировалось, что он вступит в силу 1 января 2021 года.
Идея обложить налогом в 15 % дивиденды, которые уходят офшорным акционерам российских компаний, была озвучена президентом Владимиром Путиным 25 марта. Правительства Мальты и Люксембурга пошли навстречу требованиям России по повышению налога на дивиденды и другие доходы. В Нидерландах письмо об увеличении налогов на российские деньги получили 5 августа, но ответа пока не дали.