Россия и Кипр подписали налоговое соглашение

Россия и Кипр подписали соглашение о повышении налога на проценты и дивиденды до 15%. Об этом 8 сентября пишет ТАСС.



Подписи на новом протоколе о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения поставили главы МИД РФ и МИД Кипра — Сергей Лавров и Никос Христодулидис.

«Наше Министерство финансов проводит такую работу со всеми нашими партнерами, с которыми имеются такие же соглашения, и эти усилия призваны сделать так, чтобы инвестиции, которые осуществляют наши компании, наши граждане, действительно были направлены на реализацию конкретных проектов, приносящих практическую пользу», — цитирует слова Сергея Лаврова ТАСС.