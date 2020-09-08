FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +15
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
08.09.2020 13:53
4
Печать

«Что ещё нужно сделать?» Волонтёр поднялся на Эльбрус, чтобы привлечь внимание властей к проблеме внезапной детской смертности

Волонтёр Региональной общественной организации по содействию предупреждения внезапной аритмической смерти у детей и подростков «Хрустальное сердце» поднялся на вершину Эльбруса, чтобы привлечь внимание властей к проблеме внезапной остановки сердца у детей и подростков.

«Каждый год, по официальной статистике, на уроках физкультуры погибает от внезапной остановки сердца более двухсот детей. Только потому, что им не смогли вовремя оказать помощь. Что ещё нужно сделать, чтобы правительство наконец-то увидело проблему и начало её решать?» — сказал Андрей Мурзин, бизнесмен, отец троих сыновей и волонтёр.

Фото: РОО «Хрустальное сердце»
Фото: РОО «Хрустальное сердце»

В организации рассказали, что более трёх лет добиваются принятия поправок в законодательство, которые обяжут оснастить все детские учреждения автоматическими наружными дефибрилляторами (АНД), а персонал — оказывать первую доврачебную помощь ребёнку, потерявшему сознание.

Отмечается, что ситуация по данным о гибели детей может отличаться от официальной. Например, согласно предварительным данным Департамента здравоохранения Москвы, в столице сейчас зарегистрировано порядка 3000 детей с заболеваниями сердца, из-за которых может наступить его внезапная остановка. Если сравнивать с мировой статистикой, в мегаполисе должно быть около 6000 таких детей и подростков.

У воспитателей и учителей нет условий и чёткого регламента по оказанию первой помощи — они вызывают «неотложку» и дожидаются медиков. Но при этом теряется драгоценное время: всего 3–5 минут отпущено ребёнку от начала первых симптомов (обморок и прекращение сердцебиения) для того, чтобы вернуть его к жизни. Скорая, приехавшая через 20–30 минут, уже фиксирует смерть ребёнка от остановки сердца.

«Персонал школ по-прежнему боится брать на себя ответственность по оказанию первой помощи, опасаясь привлечения к ответственности, — говорит Мария Черныш, вице-президент «Хрустального сердца». — Связано это с тем, что педагогические работники плохо осведомлены о юридической норме «Крайняя необходимость». Она защищает от ответственности человека, оказывающего помощь, даже если в процессе оказания первой помощи был нанесён неумышленный вред. Поэтому необходимо информировать персонал школ и обучать правилам оказания первой помощи».

В фонде отметили, что в Москве начали устанавливать АНД в многофункциональных центрах обслуживания населения и в некоторых школах. Военные корабли и большие предприятия уже оборудованы АНД. Регионы могут, не дожидаясь принятия поправок, оснастить приборами детские учреждения и обучить персонал оказывать первую помощь.

«Дети и подростки снова оказались незащищённой категорией населения в плане оказания экстренной помощи. Автоматические наружные дефибрилляторы должны быть наравне с огнетушителями в каждом детском учреждении для безопасности их посещения», — подчёркивает Мария Черныш.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Olen
Эльбрус
Olen
А стоило ли тратить сумасшедшие деньги на удовлетворение личных амбиций и фоточки для инсты, включая организацию и подготовку подъёма прикрываясь благими намерениями?
Можно было спокойно купить несколько дефибрилляторов, передать их школам, запилить видеокурсы и организовать курсы или семинары для школьного персонала и всё это с поддержкой профильного комитета Смольного и в том числе финансовой.
Но это же нифига не интересно, верно? Это рутинная ежедневная работа.
Гораздо проще забраться на Эверест и возомнить себя Д'Артаньяном
Павел Михайлов
Поднялся на Эльбрус, что-бы привлечь внимание к себе .
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний