«Что ещё нужно сделать?» Волонтёр поднялся на Эльбрус, чтобы привлечь внимание властей к проблеме внезапной детской смертности

Волонтёр Региональной общественной организации по содействию предупреждения внезапной аритмической смерти у детей и подростков «Хрустальное сердце» поднялся на вершину Эльбруса, чтобы привлечь внимание властей к проблеме внезапной остановки сердца у детей и подростков. «Каждый год, по официальной статистике, на уроках физкультуры погибает от внезапной остановки сердца более двухсот детей. Только потому, что им не смогли вовремя оказать помощь. Что ещё нужно сделать, чтобы правительство наконец-то увидело проблему и начало её решать?» — сказал Андрей Мурзин, бизнесмен, отец троих сыновей и волонтёр.

Фото: РОО «Хрустальное сердце» Фото: РОО «Хрустальное сердце»

В организации рассказали, что более трёх лет добиваются принятия поправок в законодательство, которые обяжут оснастить все детские учреждения автоматическими наружными дефибрилляторами (АНД), а персонал — оказывать первую доврачебную помощь ребёнку, потерявшему сознание. Отмечается, что ситуация по данным о гибели детей может отличаться от официальной. Например, согласно предварительным данным Департамента здравоохранения Москвы, в столице сейчас зарегистрировано порядка 3000 детей с заболеваниями сердца, из-за которых может наступить его внезапная остановка. Если сравнивать с мировой статистикой, в мегаполисе должно быть около 6000 таких детей и подростков. У воспитателей и учителей нет условий и чёткого регламента по оказанию первой помощи — они вызывают «неотложку» и дожидаются медиков. Но при этом теряется драгоценное время: всего 3–5 минут отпущено ребёнку от начала первых симптомов (обморок и прекращение сердцебиения) для того, чтобы вернуть его к жизни. Скорая, приехавшая через 20–30 минут, уже фиксирует смерть ребёнка от остановки сердца.