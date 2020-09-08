«Что ещё нужно сделать?» Волонтёр поднялся на Эльбрус, чтобы привлечь внимание властей к проблеме внезапной детской смертности
Волонтёр Региональной общественной организации по содействию предупреждения внезапной аритмической смерти у детей и подростков «Хрустальное сердце» поднялся на вершину Эльбруса, чтобы привлечь внимание властей к проблеме внезапной остановки сердца у детей и подростков.
«Каждый год, по официальной статистике, на уроках физкультуры погибает от внезапной остановки сердца более двухсот детей. Только потому, что им не смогли вовремя оказать помощь. Что ещё нужно сделать, чтобы правительство наконец-то увидело проблему и начало её решать?» — сказал Андрей Мурзин, бизнесмен, отец троих сыновей и волонтёр.
В организации рассказали, что более трёх лет добиваются принятия поправок в законодательство, которые обяжут оснастить все детские учреждения автоматическими наружными дефибрилляторами (АНД), а персонал — оказывать первую доврачебную помощь ребёнку, потерявшему сознание.
Отмечается, что ситуация по данным о гибели детей может отличаться от официальной. Например, согласно предварительным данным Департамента здравоохранения Москвы, в столице сейчас зарегистрировано порядка 3000 детей с заболеваниями сердца, из-за которых может наступить его внезапная остановка. Если сравнивать с мировой статистикой, в мегаполисе должно быть около 6000 таких детей и подростков.
У воспитателей и учителей нет условий и чёткого регламента по оказанию первой помощи — они вызывают «неотложку» и дожидаются медиков. Но при этом теряется драгоценное время: всего 3–5 минут отпущено ребёнку от начала первых симптомов (обморок и прекращение сердцебиения) для того, чтобы вернуть его к жизни. Скорая, приехавшая через 20–30 минут, уже фиксирует смерть ребёнка от остановки сердца.
«Персонал школ по-прежнему боится брать на себя ответственность по оказанию первой помощи, опасаясь привлечения к ответственности, — говорит Мария Черныш, вице-президент «Хрустального сердца». — Связано это с тем, что педагогические работники плохо осведомлены о юридической норме «Крайняя необходимость». Она защищает от ответственности человека, оказывающего помощь, даже если в процессе оказания первой помощи был нанесён неумышленный вред. Поэтому необходимо информировать персонал школ и обучать правилам оказания первой помощи».
В фонде отметили, что в Москве начали устанавливать АНД в многофункциональных центрах обслуживания населения и в некоторых школах. Военные корабли и большие предприятия уже оборудованы АНД. Регионы могут, не дожидаясь принятия поправок, оснастить приборами детские учреждения и обучить персонал оказывать первую помощь.
«Дети и подростки снова оказались незащищённой категорией населения в плане оказания экстренной помощи. Автоматические наружные дефибрилляторы должны быть наравне с огнетушителями в каждом детском учреждении для безопасности их посещения», — подчёркивает Мария Черныш.