В Австрии арестовали принца

Принц Эрнст Август V Ганноверский арестован в своём охотничьем домике в федеральной земле Верхняя Австрия. Ему мешал звук шагов и многое другое в жизни.

Как сообщает 8 сентября РИА «Новости» со ссылкой на газету Kronen Zeitung, полицейские нагрянули к 66-летнему главе Ганноверской династии в Верхней Австрии вчера после обращения его служанки. По словам женщины, Эрнст Август угрожал ей и её мужу, что отправит к ним «головорезов», если они не будут передвигаться по дому бесшумно.

Из других недавних «подвигов» принца, упоминаемых изданием, — вырванный дорожный знак и разбитое окно на объекте фонда герцога Камберлендского.