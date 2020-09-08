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08.09.2020 13:38
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В Австрии арестовали принца

Принц Эрнст Август V Ганноверский арестован в своём охотничьем домике в федеральной земле Верхняя Австрия. Ему мешал звук шагов и многое другое в жизни.

Как сообщает 8 сентября РИА «Новости» со ссылкой на газету Kronen Zeitung, полицейские нагрянули к 66-летнему главе Ганноверской династии в Верхней Австрии вчера после обращения его служанки. По словам женщины, Эрнст Август угрожал ей и её мужу, что отправит к ним «головорезов», если они не будут передвигаться по дому бесшумно.

Из других недавних «подвигов» принца, упоминаемых изданием, — вырванный дорожный знак и разбитое окно на объекте фонда герцога Камберлендского.

Эрнст Август V Ганноверский в последнее время неоднократно привлекал к себе внимание. В июле, как писали немецкие СМИ, он напал на полицейских, после чего был помещён в психиатрическую больницу. Но пробыл он там недолго: меньше чем через неделю приехал в полицейский участок и угрожал двум сотрудникам бейсбольной битой.

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Комментарии (12)

Pilat
А за что его арестовали то?
За то что пошутил?
Я думаю служанку он уволит.
Ну а за бейсбольную биту и полицейских ему отдельная уважуха.
Хороший принц.
Настоящий.
***_555
Принц в республике - это как конституция в РФ.
yar_5e4cc335310b6
Видимо про агрофюрера репортаж посмотрел. Тот к этому возрасту уже 26 лет правит, хотя и колхозник безродный.
А тут принц голубых кровей выужден лишь служанкой помыкать. Жизнь не удалась.
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