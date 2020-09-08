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08.09.2020 10:41
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В Петербурге после нулевого понедельника зарегистрировали 20 смертей от коронавируса

Смерть 20 пациентов от коронавируса попала в статистику в Петербурге 8 сентября. Об этом сообщает сайт «стопкоронавирус.рф».

Днем ранее сообщалось, что за сутки в городе от инфекции не погиб ни один человек.

Общее количество умерших от новой инфекции петербуржцев составило 2552 человека. Всего в России от коронавируса умерло 17 993 человека.

При этом за сутки поправились 123 петербуржца. Общее количество выздоровевших горожан, таким образом, выросло до 26 553 человек.

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