В Петербурге после нулевого понедельника зарегистрировали 20 смертей от коронавируса
Смерть 20 пациентов от коронавируса попала в статистику в Петербурге 8 сентября. Об этом сообщает сайт «стопкоронавирус.рф».
Днем ранее сообщалось, что за сутки в городе от инфекции не погиб ни один человек.
Общее количество умерших от новой инфекции петербуржцев составило 2552 человека. Всего в России от коронавируса умерло 17 993 человека.
При этом за сутки поправились 123 петербуржца. Общее количество выздоровевших горожан, таким образом, выросло до 26 553 человек.