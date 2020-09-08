В Москве суд вынесет приговор актеру Михаилу Ефремову за смертельное ДТП. Прокурор просит 11 лет колонии

Приговор актеру Михаилу Ефремову за смертельное ДТП в центре столицы вынесет Пресненский суд 8 сентября. Заседание назначено на 11 часов утра. С момента аварии, в которой погиб Сергей Захаров, прошло три месяца.



Сам Ефремов в беседе со своим адвокатом заявлял, что получит за аварию восемь лет в колонии общего режима. Прокурор запросил 11 лет в колонии. РИА Новости ознакомились с судебной статистикой по подобным ДТП, из которой следует, что в 2019 году за такие преступления были осуждены 848 человек, из которых 720 (85%) отправились в колонию на срок от 2 до 5 лет, а 21 человек получил от 5 до 8 лет. Наказание в 11 лет не получил никто.

