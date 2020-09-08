В Москве суд вынесет приговор актеру Михаилу Ефремову за смертельное ДТП. Прокурор просит 11 лет колонии
Приговор актеру Михаилу Ефремову за смертельное ДТП в центре столицы вынесет Пресненский суд 8 сентября. Заседание назначено на 11 часов утра. С момента аварии, в которой погиб Сергей Захаров, прошло три месяца.
Сам Ефремов в беседе со своим адвокатом заявлял, что получит за аварию восемь лет в колонии общего режима. Прокурор запросил 11 лет в колонии. РИА Новости ознакомились с судебной статистикой по подобным ДТП, из которой следует, что в 2019 году за такие преступления были осуждены 848 человек, из которых 720 (85%) отправились в колонию на срок от 2 до 5 лет, а 21 человек получил от 5 до 8 лет. Наказание в 11 лет не получил никто.
Перед прениями актёр признал вину, однако, по словам его адвоката, до сих пор не уверен, что сидел за рулём вылетевшего на встречную полосу автомобиля. «Как он может быть уверен, если он ничего не помнит?» — отвечает Пашаев на вопрос ведущего. О том, как менялись заявления Ефремова после аварии, читайте в подборке «Фонтанки».
Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца в Москве и устроил ДТП. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян.
Заседания по делу Ефремова шли почти месяц и поражали неожиданными сюжетными поворотами. Здание суда дважды минировали, подсудимого выносили на улицу на носилках, свидетели защиты рассказывали о загадочном незнакомце за рулем машины Ефремова, а эксперт Фиалко — о том, что автомобилем могли управлять хакеры.