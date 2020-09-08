FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +15
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
08.09.2020 08:50
4
Печать

Пока ты была на даче. В Петербурге задержали группу квартирных воров, которые просто звонили в дверь

Полиция Петроградского района по «горячим следам» нашла криминальный квартет квартирных воров.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, сообщение о краже из квартиры на Пионерской улице поступило в полицию утром 6 сентября. 28-летняя хозяйка вернулась с дачи после недельного отсутствия и обнаружила, что дверь в помещение на 12-м этаже аккуратно вскрыта. Из квартиры пропали 515 евро, 1349 долларов США и 85 тысяч рублей, а также ювелирные изделия. Общая сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей.

В тот же день около 6 часов вечера у дома 11 по Средне-Колтовской улице в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали четырех мужчин. Один из них — 45-летний коренной петербуржец, остальные трое — выходцы из Закавказья, в возрасте 47 и 48 лет. Все подозреваемые нигде не работают. Двое из них ранее судимы.

Все похищенное у них было изъято.

Сейчас группу проверяют на причастность к аналогичным эпизодам. По версии оперативников, похитители выбирали квартиры своих жертв случайным образом: просто звонили в дверной звонок и, удостоверившись, что хозяев нет дома, отмычками вскрывали входные двери.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Все четверо подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос о заключении их под стражу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

262126881
У преступности нет национальности, у УК "Континент" - мозгов и совести.
Незаметный
Добро пожаловать в Премьер Палас. Проходной дом, а не бизнес-класс. Компания Л1 - шедевр управления. Молодцы! Два грабежа за неделю.
razdva.spb
У преступности нет национальности©
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний