Пока ты была на даче. В Петербурге задержали группу квартирных воров, которые просто звонили в дверь

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, сообщение о краже из квартиры на Пионерской улице поступило в полицию утром 6 сентября. 28-летняя хозяйка вернулась с дачи после недельного отсутствия и обнаружила, что дверь в помещение на 12-м этаже аккуратно вскрыта. Из квартиры пропали 515 евро, 1349 долларов США и 85 тысяч рублей, а также ювелирные изделия. Общая сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей.

В тот же день около 6 часов вечера у дома 11 по Средне-Колтовской улице в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали четырех мужчин. Один из них — 45-летний коренной петербуржец, остальные трое — выходцы из Закавказья, в возрасте 47 и 48 лет. Все подозреваемые нигде не работают. Двое из них ранее судимы.

Все похищенное у них было изъято.



Сейчас группу проверяют на причастность к аналогичным эпизодам. По версии оперативников, похитители выбирали квартиры своих жертв случайным образом: просто звонили в дверной звонок и, удостоверившись, что хозяев нет дома, отмычками вскрывали входные двери.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Все четверо подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос о заключении их под стражу.

