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08.09.2020 08:08
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«Спасибо всем, кто работает в скафандрах круглые сутки». Певцова выписали из больницы: ковида у него нет, а антитела есть

Скриншот из www.instagram.com/dima_pevtsov
Скриншот из www.instagram.com/dima_pevtsov

Народный артист России Дмитрий Певцов сообщил в своём Instagram, что его выписали из больницы в посёлке Коммунарка в Москве, и он вернулся домой.

Певцова госпитализировали в конце августа с пневмонией.

«Я дома... Хочу сказать огромное спасибо всем работникам ГКБ № 40 в пос`лке Коммунарка и отдельно, конечно, Денису Николаевичу и его заместителю его заместителю Рустаму Казбековичу, — сказал Певцов в своём видеобращении. — Спасибо всем, всем медсёстрам, всем врачам моего отделения, всем, кто там работает в скафандрах круглые сутки. Низкий вам поклон. <…> Спасибо за ваш труд героический, за то, что вы нас ставите на ноги».

В предыдущем видео актёр рассказал, что провёл в больнице 10 дней. Ему поставили диагноз «внебольничная вирусная пневмония». Анализ ПЦР не подтвердил наличие коронавируса, хотя антитела к нему есть. «Мне сказали, что у меня просто нереальные антитела», — отметил Певцов и заявил, что готов ими поделиться.

Дмитрий Певцов работает в театре «Ленком». Он известен своими ролями в фильмах «День выборов», «Жмурки», «Турецкий гамбит».

Скриншот из www.instagram.com/dima_pevtsov
Скриншот из www.instagram.com/dima_pevtsov

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