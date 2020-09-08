Народный артист России Дмитрий Певцов сообщил в своём Instagram, что его выписали из больницы в посёлке Коммунарка в Москве, и он вернулся домой.

Певцова госпитализировали в конце августа с пневмонией.

«Я дома... Хочу сказать огромное спасибо всем работникам ГКБ № 40 в пос`лке Коммунарка и отдельно, конечно, Денису Николаевичу и его заместителю его заместителю Рустаму Казбековичу, — сказал Певцов в своём видеобращении. — Спасибо всем, всем медсёстрам, всем врачам моего отделения, всем, кто там работает в скафандрах круглые сутки. Низкий вам поклон. <…> Спасибо за ваш труд героический, за то, что вы нас ставите на ноги».