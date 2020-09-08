Страны НАТО готовятся провести операцию на Крайнем Севере. Командовать будет Великобритания
Военно-морские силы стран НАТО готовятся провести операцию на Крайнем Севере. Целью заявлено продемонстрировать приверженность свободе навигации в регионе.
«Великобритания, США, Дания и Норвегия сотрудничают с целью повышения нашей готовности к действиям на Крайнем Севере, а также повышения устойчивости в регионе, имеющем жизненно важное значение для интересов Великобритании», - говорится в заявлении британского флота, которое 8 сентября приводит РИА Новости.
Операция будет проводиться под британским командованием. В ней примут участие фрегат типа 23 Sutherland и танкер Tidespring ВМС Соединенного королевства. Также заявлено эсминец ВМС США USS Ross типа «Арли Берк» и норвежский фрегат Thor Heyerdahl при поддержке датского патрульного самолета.
Отмечается, что учения станут продолжением майских, когда в акваторию Баренцева моря вошла эскадра НАТО в составе эсминцев ВМС США «Портер», «Дональд Кук» и «Рузвельт», британского фрегата «Кент» и американского корабля снабжения «Сапплай».
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил на прошлой неделе, что стремление НАТО продемонстрировать силу вызывает обеспокоенность у Москвы. Накануне российские военные три раза за сутки поднимали истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить британский самолет-разведчик над акваторией Баренцева моря.