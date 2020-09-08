Страны НАТО готовятся провести операцию на Крайнем Севере. Командовать будет Великобритания

Военно-морские силы стран НАТО готовятся провести операцию на Крайнем Севере. Целью заявлено продемонстрировать приверженность свободе навигации в регионе.



«Великобритания, США, Дания и Норвегия сотрудничают с целью повышения нашей готовности к действиям на Крайнем Севере, а также повышения устойчивости в регионе, имеющем жизненно важное значение для интересов Великобритании», - говорится в заявлении британского флота, которое 8 сентября приводит РИА Новости.



Операция будет проводиться под британским командованием. В ней примут участие фрегат типа 23 Sutherland и танкер Tidespring ВМС Соединенного королевства. Также заявлено эсминец ВМС США USS Ross типа «Арли Берк» и норвежский фрегат Thor Heyerdahl при поддержке датского патрульного самолета.

