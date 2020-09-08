FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +15
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
08.09.2020 07:20
3
Печать

Страны НАТО готовятся провести операцию на Крайнем Севере. Командовать будет Великобритания

Военно-морские силы стран НАТО готовятся провести операцию на Крайнем Севере. Целью заявлено продемонстрировать приверженность свободе навигации в регионе.

«Великобритания, США, Дания и Норвегия сотрудничают с целью повышения нашей готовности к действиям на Крайнем Севере, а также повышения устойчивости в регионе, имеющем жизненно важное значение для интересов Великобритании», - говорится в заявлении британского флота, которое 8 сентября приводит РИА Новости.

Операция будет проводиться под британским командованием. В ней примут участие фрегат типа 23 Sutherland и танкер Tidespring ВМС Соединенного королевства. Также заявлено эсминец ВМС США USS Ross типа «Арли Берк» и норвежский фрегат Thor Heyerdahl при поддержке датского патрульного самолета.

Отмечается, что учения станут продолжением майских, когда в акваторию Баренцева моря вошла эскадра НАТО в составе эсминцев ВМС США «Портер», «Дональд Кук» и «Рузвельт», британского фрегата «Кент» и американского корабля снабжения «Сапплай».

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил на прошлой неделе, что стремление НАТО продемонстрировать силу вызывает обеспокоенность у Москвы. Накануне российские военные три раза за сутки поднимали истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить британский самолет-разведчик над акваторией Баренцева моря.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

22ilves
И да. Надеюсь, личинки всяких Ринатов Хайровых и прочих членов совбеза РФ уже спешно покидают свои дома с 20 - ю спальнями в ужасной Британии? Родинка - то в опасности? Пора на защиту!
Василий Марущак
Белая армия, чёрный барон
Снова готовят нам царский трон🎼
--------------------------
вобщем это всё уже не работает
22ilves
А назвать учения - учениями заказчики не позволили? Операция звучит тревожнее? И да. Что - то густо пошли заметки "если завтра война - если завтра в поход". Не иначе как очередной кидок населению готовится. На что сейчас русский мир нацелился? На вклады граждан? На валюту?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний