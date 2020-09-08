Руководители силовых структур подписали документ о новых правила расследования дел предпринимателей

Руководители Генпрокуратуры, СКР, ФСБ, МВД и ФТС подписали документ «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля», в котором содержатся новые предписания по делам предпринимателей. Об этом 8 сентября сообщает «Коммерсантъ».



По данным издания, документ содержит правила оперативно-разыскных мероприятий в отношении представителей бизнеса и говорит о недопустимости вмешательства правоохранительных органов в гражданско-правовые отношения.



Как пишет газета, изымать оригиналы документов и носителей информации, касающихся хозяйственной деятельности, возможно только в тех случаях, когда они непосредственно относятся к доследственной проверке или при возбуждении уголовного дела. Если оперативники не могут при этом оставить бизнес-структурам копии изъятых документов, то копиями придется ограничиться им самим.

