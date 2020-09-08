Руководители силовых структур подписали документ о новых правила расследования дел предпринимателей
Руководители Генпрокуратуры, СКР, ФСБ, МВД и ФТС подписали документ «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля», в котором содержатся новые предписания по делам предпринимателей. Об этом 8 сентября сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, документ содержит правила оперативно-разыскных мероприятий в отношении представителей бизнеса и говорит о недопустимости вмешательства правоохранительных органов в гражданско-правовые отношения.
Как пишет газета, изымать оригиналы документов и носителей информации, касающихся хозяйственной деятельности, возможно только в тех случаях, когда они непосредственно относятся к доследственной проверке или при возбуждении уголовного дела. Если оперативники не могут при этом оставить бизнес-структурам копии изъятых документов, то копиями придется ограничиться им самим.
Помимо этого, документ запрещает изъятие предметов и документов, относящихся к ведению хозяйственной деятельности, которые принадлежат лицам, не являющимся подозреваемыми или обвиняемыми. Исключение делается только в том случае, если эти документы могут являться доказательствами по уголовному делу.
Отдельно обращается внимание на сроки расследования уголовных дел. Если они превышают 12 месяцев, то прокуроры на местах должны информировать об этом центральный аппарат Генеральной прокуратуры.