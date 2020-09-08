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08.09.2020 00:39
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Третий самолёт-разведчик за сутки выгнал из неба Русского Севера истребитель СФ ВМФ РФ

Российские военные третий раз за сутки поднимали истребитель для "перехвата" иностранного самолета над Баренцевым морем, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ.

"Российский истребитель МиГ-29 сопроводил британский самолет разведчик над акваторией Баренцева моря", - говорится в сообщении НЦУО.

Согласно пресс-релизу центра, экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании RC-135 и сопроводил ее над акваторией Баренцева моря. После разворота британского самолета от границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Ранее российские истребители перехватили 7 сентября в небе Арктики самолёты-разведчики сразу двух европейских королевств.

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Комментарии (4)

f0ntan
Британский самолет летает над русским севером. А наши отгоняют их, как назойливых мух. Какой позор! Когда уже будем читать новости, что наши самолеты-разведчики летают у границ Франции, Британии, США?
Sergey_L
Как-то двусмысленно. То ли самолёт-разведчик выгнал истребитель, то ли истребитель выгнал самолёт-разведчик.
Kit.
"перехвРоссийские"?
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