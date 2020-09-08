Третий самолёт-разведчик за сутки выгнал из неба Русского Севера истребитель СФ ВМФ РФ

Российские военные третий раз за сутки поднимали истребитель для "перехвата" иностранного самолета над Баренцевым морем, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ.

"Российский истребитель МиГ-29 сопроводил британский самолет разведчик над акваторией Баренцева моря", - говорится в сообщении НЦУО.

Согласно пресс-релизу центра, экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании RC-135 и сопроводил ее над акваторией Баренцева моря. После разворота британского самолета от границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.