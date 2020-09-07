В Москве за сутки от COVID-19 умерли 16 пациентов

В Москве7 сентября умерли 16 пациентов с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.



"В Москве скончались 16 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.



Согласно статистике, это наибольшее количество умерших от коронавируса с 21 июля, когда сообщалось о 19 смертях. Всего в столице умер 4 921 человек с коронавирусом.