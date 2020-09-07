Бундесвер ответил на запрос об Алексее Навальном: присутствие боевого вещества неоспоримо
В специальной лаборатории вооружённых сил Германии, где по просьбе клиники Charite исследовали анализы Алексея Навального, ответили отказом на просьбу журналистов предоставить дополнительную информацию.
Об этом 7 сентября сообщает телеканал RT, корреспонденты которого обращались в Институт фармакологии и токсикологии ВС Германии. «По соображениям секретности мы не можем предоставить никаких дополнительных сведений о применённых методах и процедурах или каких-то других деталей», — говорится в ответе лаборатории Бундесвера.
При этом подчёркивается, что Институту удалось «неоспоримо доказать присутствие боевого отравляющего вещества так называемой группы «Новичок» в биомедицинских образцах Навального».
Как сообщал Der Spiegel, следы отравляющего вещества нашли в образцах кожи, крови и мочи пациента. ни были минимальными. Кроме того, яд был найден на бутылке, которая была у госпитализированного с собой. По предварительной информации, Навальный пил из нее уже после отравления.
МИД Германии связывает состояние оппозиционера с Россией. Глава внешнеполитического ведомства страны заявил, что «есть много признаков» причастности российского государства к отравлению.
Алексея Навального вывели из искусственной комы 7 сентября. Его госпитализировали в Омске 20 августа после резкого ухудшения самочувствия в самолёте. Через два дня оппозиционера переправили на лечение в немецкую клинику Charite, в себя он не приходил.