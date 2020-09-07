Бундесвер ответил на запрос об Алексее Навальном: присутствие боевого вещества неоспоримо

Об этом 7 сентября сообщает телеканал RT, корреспонденты которого обращались в Институт фармакологии и токсикологии ВС Германии. «По соображениям секретности мы не можем предоставить никаких дополнительных сведений о применённых методах и процедурах или каких-то других деталей», — говорится в ответе лаборатории Бундесвера.

В специальной лаборатории вооружённых сил Германии, где по просьбе клиники Charite исследовали анализы Алексея Навального, ответили отказом на просьбу журналистов предоставить дополнительную информацию.

При этом подчёркивается, что Институту удалось «неоспоримо доказать присутствие боевого отравляющего вещества так называемой группы «Новичок» в биомедицинских образцах Навального».

Как сообщал Der Spiegel, следы отравляющего вещества нашли в образцах кожи, крови и мочи пациента. ни были минимальными. Кроме того, яд был найден на бутылке, которая была у госпитализированного с собой. По предварительной информации, Навальный пил из нее уже после отравления.

МИД Германии связывает состояние оппозиционера с Россией. Глава внешнеполитического ведомства страны заявил, что «есть много признаков» причастности российского государства к отравлению.

Алексея Навального вывели из искусственной комы 7 сентября. Его госпитализировали в Омске 20 августа после резкого ухудшения самочувствия в самолёте. Через два дня оппозиционера переправили на лечение в немецкую клинику Charite, в себя он не приходил.