Велосипедисты просят не выгонять их из ЦПКиО. Компромиссную идею поддержат заездом через Елагин остров

Новость о том, что Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова может запретить кататься на велосипедах и электросамокатах на Елагином острове, обеспокоила велосипедистов. Обладатели двухколёсного транспорта предложили компромиссное решение — часть дорожек сделать только пешеходными, а транзитную зону для велосипедистов выделить разметкой. Показать властям города важность маршрута решили с помощью акции.

«Для того чтобы продемонстрировать общественный запрос, мы собираем тех велосипедистов, которые заинтересованы в сохранении транзитной зоны, 22 сентября, в день «на работу на велосипеде», в 8 утра для того, чтобы встретиться и проехать по транзитному участку. Возможно, наша встреча положит начало заездам, аналогично тем, которые устраивали на велополосе на Фонтанке», — рассказал 7 августа «Фонтанке» участник сообщества «Велопитер» Богдан.