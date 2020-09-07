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07.09.2020 19:53
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Велосипедисты просят не выгонять их из ЦПКиО. Компромиссную идею поддержат заездом через Елагин остров

Новость о том, что Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова может запретить кататься на велосипедах и электросамокатах на Елагином острове, обеспокоила велосипедистов. Обладатели двухколёсного транспорта предложили компромиссное решение — часть дорожек сделать только пешеходными, а транзитную зону для велосипедистов выделить разметкой. Показать властям города важность маршрута решили с помощью акции.

«Для того чтобы продемонстрировать общественный запрос, мы собираем тех велосипедистов, которые заинтересованы в сохранении транзитной зоны, 22 сентября, в день «на работу на велосипеде», в 8 утра для того, чтобы встретиться и проехать по транзитному участку. Возможно, наша встреча положит начало заездам, аналогично тем, которые устраивали на велополосе на Фонтанке», — рассказал 7 августа «Фонтанке» участник сообщества «Велопитер» Богдан.

«ЦПКиО — это важная велосипедная транзитная зона для тех, кто ездит на велосипеде в транспортных целях. Если парк хотят закрыть для велосипедов, то должны хотя бы создать условия для его транзитного проезда по будням (а в идеале и по выходным)», — уверены в сообществе.

В администрации ЦПКиО ранее заявили, поводом для обсуждения запрета на двухколесный транспорт стали многочисленные жалобы жителей. Они связаны с наездом велосипедистов и людей на электросамокатах на пешеходов и белок.

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Комментарии (6)

Abu-Denis
Ага, найдите его потом по камерам. Все приметы - два колеса, серый рюкзак, на голове кепка и мед.маска. С такими приметами трудно не поймать Дубровского.

А Елагин остров действительно используется для транзита, я сам ездил через него, когда жил за Старой Деревней. Иначе через Ушаковский мост получается изрядный крюк по дороге в центр. Но в выходные платить за проезд не в кайф. Проблема решилась, когда я съехал из Приморского района.
Wuhan Proletarian
Организовать велодорожки как в Германии и все дела.
Но кишка тонка.
Бубльгум
Транзитная зона проходит не вокруг всего острова, а напрямую от входа до входа. И многие будут использовать этот нюанс, так что либо полностью пешеходный либо ничего не менять
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