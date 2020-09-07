Российский посол был вызван в МИД Великобритании в связи с отравлением Навального

Посол России в Великобритании 7 сентября был вызван в британский МИД. Лондон возмутился использованием «запрещённого оружия» в отношении Алексея Навального. Об этом в своём Twitter сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Он написал о «глубокой обеспокоенности из-за отравления Алексея Навального».

«Абсолютно неприемлемо, что было использовано запрещённое химическое оружие, и Россия должна провести полное, прозрачное расследование», — заявил глава МИД.