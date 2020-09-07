Российский посол был вызван в МИД Великобритании в связи с отравлением Навального
Посол России в Великобритании 7 сентября был вызван в британский МИД. Лондон возмутился использованием «запрещённого оружия» в отношении Алексея Навального. Об этом в своём Twitter сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
Он написал о «глубокой обеспокоенности из-за отравления Алексея Навального».
«Абсолютно неприемлемо, что было использовано запрещённое химическое оружие, и Россия должна провести полное, прозрачное расследование», — заявил глава МИД.
2/2 Relieved to hear that Alexei Navalny has been taken out of the medically induced coma. I hope his condition continues to improve— Dominic Raab (@DominicRaab) September 7, 2020
Также Рааб высказался по поводу выхода оппозиционера из медицинской комы.
«С облегчением узнал, что Алексей Навальный выведен из медицинской комы. Я надеюсь, его состояние продолжит улучшаться», — отметил руководитель внешнеполитического ведомства.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.
Лаборатория бундесвера обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Министр иностранных дел ФРГ попросил у России предоставить объяснения и пригрозил последствиями. В РФ предположили, что найденный яд может быть провокацией западных спецслужб.