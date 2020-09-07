38 млрд на пандемию. В Смольном оценили расходы бюджета, связанные с коронавирусом

В 2020 году порядка 38 млрд составляют расходы, так или иначе связанные с пандемией нового коронавируса. Почти половина пришла из федерального центра.

Как рассказал 7 сентября председатель комитета финансов Алексей Корабельников в эфире телеканала «Санкт-Петербург», речь идет о широком спектре выплат, включающем помощь медикам, бизнесу и т. п. «На все эти направления у нас сейчас выделено где-то 38 млрд рублей, — рассказал он. — Из них где-то половина, 20 млрд, приходятся на бюджет Санкт-Петербурга, 18 млрд — это то, чем нам помогает федеральный центр». По словам Алексея Корабельникова, экономика города, по прикидкам чиновников, вернется на доковидный уровень в 2023 году.