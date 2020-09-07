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07.09.2020 18:12
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Создатель «Новичка»: Выход Навального из комы подтверждает, что его отравили чем-то другим

Один из разработчиков «Новичка» прокомментировал выход Алексея Навального из комы. По его словам, такая клиническая картина опровергает отравление именно этим веществом нервно-паралитического действия.

Об этом Леонид Ринк 7 сентября сообщил РИА Новости. С разработчиком согласился бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт ООН Игорь Никулин.

По его словам, при отравлении «Новичком» пациент не только не вышел бы из комы, но и «живым бы его не увидели уже никогда». Тем не менее известная симптоматика Навального не исключает, что он подвергся воздействию вещества из семейства «Новичок».

«Это же бинарный химический боеприпас. Там несколько веществ, каждое из которых не особо токсично, только когда они смешиваются, получается адская смесь, которая токсичнее в тысячи раз, чем каждый ее компонент в отдельности, — говорит Никулин и приводит гипотетический пример. — Если в микрокапсулу поместили одно из веществ, а ее саму добавить в воду или чай, при попадании в желудок, растворившись там через несколько часов, она могла вызвать отравление».

При этом след в организме, как отметил эксперт, в этом случае будет похож на вещество из группы «Новичок».

О том, что Алексея Навального вывели из искусственной комы и постепенно отлучают от ИВЛ, немецкая клиника Charite сообщила 7 сентября. Там оппозиционера лечат с 22 августа. Согласно заключению лаборатории бундесвера, в организме пациента обнаружены следы яда из группы «Новичок». В России полагают, что найденное вещество может быть провокацией западных спецслужб.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому.

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Комментарии (17)

Wuhan Proletarian
Ага, вот какая механика, паимаишь - микрокапсулы с безопасными
по отдельности компонетами новичка смешиваются в желудке клиента и требуемый результат достигается без вреда для окружающих.
Почаще надо интервьюировать таких спецов, которые ненароком выбалтывают интересные вещи.
Alex000
Вообще конечно с учётом прошлых лет ныне уровень доверия к различным создателям и прочим испанским диспетчерам, в особенности, если это прошло через российские официальные "медиаисточники" - 0. Возможно даже чуть ниже.
Om5
Пора бы экспертам знать, что действие любого ОВ зависит от полученной дозы. Аналитики блин....
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