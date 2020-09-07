Создатель «Новичка»: Выход Навального из комы подтверждает, что его отравили чем-то другим

Один из разработчиков «Новичка» прокомментировал выход Алексея Навального из комы. По его словам, такая клиническая картина опровергает отравление именно этим веществом нервно-паралитического действия.

Об этом Леонид Ринк 7 сентября сообщил РИА Новости. С разработчиком согласился бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт ООН Игорь Никулин.

По его словам, при отравлении «Новичком» пациент не только не вышел бы из комы, но и «живым бы его не увидели уже никогда». Тем не менее известная симптоматика Навального не исключает, что он подвергся воздействию вещества из семейства «Новичок».