Глава ВОЗ призвал мир готовиться к новой пандемии

Пандемия нового коронавируса не будет последней, и мир должен быть готов к новой, заявил 7 сентября на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
"This will not be the last pandemic. History teaches us that outbreaks and pandemics are a fact of life. But when the next pandemic comes, the world must be ready – more ready than it was this time"-@DrTedros #COVID19— World Health Organization (WHO) (@WHO) September 7, 2020
«Это будет не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии — это часть жизни. Но когда наступит следующая пандемия, мир должен быть готов к ней — более готов, чем был в этот раз», — передает организация слова Гебрейесуса в Twitterr.
По его словам, странам необходимо инвестировать в услуги по профилактике, выявлению и реагированию на заболевания, в том числе инфекционные.
«COVID-19 преподает нам много уроков. Один из них заключается в том, что здоровье — это не предмет роскоши для тех, кто может себе это позволить. Это необходимость и право человека», — подчеркнул гендиректор ВОЗ.