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07.09.2020 18:06
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Глава ВОЗ призвал мир готовиться к новой пандемии

Пандемия нового коронавируса не будет последней, и мир должен быть готов к новой, заявил 7 сентября на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Это будет не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии — это часть жизни. Но когда наступит следующая пандемия, мир должен быть готов к ней — более готов, чем был в этот раз», — передает организация слова Гебрейесуса в Twitterr.

По его словам, странам необходимо инвестировать в услуги по профилактике, выявлению и реагированию на заболевания, в том числе инфекционные.

«COVID-19 преподает нам много уроков. Один из них заключается в том, что здоровье — это не предмет роскоши для тех, кто может себе это позволить. Это необходимость и право человека», — подчеркнул гендиректор ВОЗ.

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