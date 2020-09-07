Авторы российского законопроекта предлагают увеличить штраф за разглашение служебной тайны в 10 раз

Размер штрафа за разглашение служебной или профессиональной тайны могут увеличить в 10 раз. Такое изменение предусматривает законопроект, который уже готов, но пока не внесён на рассмотрение Госдумы, передаёт 7 сентября ТАСС.

«Если мы говорим про штраф для граждан, то он должен составлять от 5 до 10 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей, что в среднем соответствует нынешнему уровню зарплат», — приводит агентство слова одного из авторов законопроекта, первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.