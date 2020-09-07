Главу «Роскосмоса» не просили поручиться за своего арестованного подчинённого Сафронова

Защита советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова не обращалась к его последнему работодателю за личным поручительством по делу о госизмене. Об этом 7 сентября сообщил адвокат Иван Павлов.

Как заявил Павлов, к делу его доверителя Сафронова приобщены характеристики от его бывших работодателей из газет «Коммерсантъ» и «Ведомости», также есть аналогичный документ от «Роскосмоса», подписанный директором департамента кадров госкорпорации Владимиром Матвейчуком.

«Это полностью соответствует юридическим нормам. В госкорпорации защиту также заверили, что готовы в любой момент обновить характеристику, если это потребуется. <...> О поручительстве от Дмитрия Рогозина речи не велось изначально, однако, если это будет необходимо, то защита обратится за таким документом к главе «Роскосмоса», - цитирует «Интерфакс» руководителя правозащитного объединения «Команда 29» Павлова.