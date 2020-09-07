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07.09.2020 17:25
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Главу «Роскосмоса» не просили поручиться за своего арестованного подчинённого Сафронова

Защита советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова не обращалась к его последнему работодателю за личным поручительством по делу о госизмене. Об этом 7 сентября сообщил адвокат Иван Павлов.

Как заявил Павлов, к делу его доверителя Сафронова приобщены характеристики от его бывших работодателей из газет «Коммерсантъ» и «Ведомости», также есть аналогичный документ от «Роскосмоса», подписанный директором департамента кадров госкорпорации Владимиром Матвейчуком.

«Это полностью соответствует юридическим нормам. В госкорпорации защиту также заверили, что готовы в любой момент обновить характеристику, если это потребуется. <...> О поручительстве от Дмитрия Рогозина речи не велось изначально, однако, если это будет необходимо, то защита обратится за таким документом к главе «Роскосмоса», - цитирует «Интерфакс» руководителя правозащитного объединения «Команда 29» Павлова.

О том, что глава «Роскосмоса» Рогозин отказал в поручительстве своему арестованному подчинённому ранее сообщили «Открытые медиа». Отказ якобы последовал за беседой с сотрудниками ФСБ. В госкорпорации «Фонтанке» опровергли эту информацию, заявив, что официальных обращений по этому вопросу от адвокатов Сафронова не поступало.

Советника Рогозина и в прошлом журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова задержали в начале июля этого года, а вскоре предъявили обвинение в госизмене. По версии ФСБ, он работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России утекали в США. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сафронов не признаёт себя виновным. От сделки со следствием он отказался. В ФСБ утверждают, что вменяемое Сафронову не связано с его работой журналистом. По версии следствия, секретные сведения зарубежным структурам передавались при помощи шифрования данных на домашнем компьютере Сафронова.

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