Девочка и её отец в реанимации после кувырков на КАД
Три человека пострадали в результате ДТП с перевёртышем на КАД в Петербурге. В реанимации до сих пор остаются 7-летняя девочка и её отец. Об этом «Фонтанке» 7 сентября рассказал родственник пострадавших Артём.
SsangYong и Chevrolet Lacetti столкнулись на внутреннем кольце у съезда на проспект Обуховской Обороны 5 сентября. SsangYong опрокинулся. В нём ехала семья. Мужчину и ребёнка доставили в реанимацию, женщина получила менее серьёзные повреждения (шейного отдела позвоночника и уха), сейчас она дома.
По её словам и словам свидетеля, ехавшего следом за машиной пострадавших, они двигались в правой полосе, и «Шевроле» при перестроении ударил их в заднюю часть. После столкновения «СсангЙонг» несколько раз перевернулся и ударился в отбойник. «Мои родные потеряли сознания. Что было дальше, они очень смутно помнят. Как в точности произошло ДТП, они тоже сами не знают. Сами они ехали прямо по полосе. По этой причине нам нужны свидетели», — говорит Артём. По его словам, водитель «Шевроле» отрицает свою вину, состоянием пострадавших он не интересовался.
«Могу сказать спасибо неравнодушным людям, которые останавливались и помогали моим родным, — добавляет Артём, брат пострадавшей женщины. — Кто-то сообщил моей матери об аварии (в тот момент у сестры была истерика). Также люди собрали личные вещи моих родных и передали их нам: телефоны, ключи и т. д. Спасибо свидетелю, который отозвался на наш голос».
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.