FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +16
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
07.09.2020 17:11
0
Печать

Девочка и её отец в реанимации после кувырков на КАД

Три человека пострадали в результате ДТП с перевёртышем на КАД в Петербурге. В реанимации до сих пор остаются 7-летняя девочка и её отец. Об этом «Фонтанке» 7 сентября рассказал родственник пострадавших Артём.

SsangYong и Chevrolet Lacetti столкнулись на внутреннем кольце у съезда на проспект Обуховской Обороны 5 сентября. SsangYong опрокинулся. В нём ехала семья. Мужчину и ребёнка доставили в реанимацию, женщина получила менее серьёзные повреждения (шейного отдела позвоночника и уха), сейчас она дома.

По её словам и словам свидетеля, ехавшего следом за машиной пострадавших, они двигались в правой полосе, и «Шевроле» при перестроении ударил их в заднюю часть. После столкновения «СсангЙонг» несколько раз перевернулся и ударился в отбойник. «Мои родные потеряли сознания. Что было дальше, они очень смутно помнят. Как в точности произошло ДТП, они тоже сами не знают. Сами они ехали прямо по полосе. По этой причине нам нужны свидетели», — говорит Артём. По его словам, водитель «Шевроле» отрицает свою вину, состоянием пострадавших он не интересовался.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

«Могу сказать спасибо неравнодушным людям, которые останавливались и помогали моим родным, — добавляет Артём, брат пострадавшей женщины. — Кто-то сообщил моей матери об аварии (в тот момент у сестры была истерика). Также люди собрали личные вещи моих родных и передали их нам: телефоны, ключи и т. д. Спасибо свидетелю, который отозвался на наш голос».

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний