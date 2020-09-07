Три человека пострадали в результате ДТП с перевёртышем на КАД в Петербурге. В реанимации до сих пор остаются 7-летняя девочка и её отец. Об этом «Фонтанке» 7 сентября рассказал родственник пострадавших Артём.

SsangYong и Chevrolet Lacetti столкнулись на внутреннем кольце у съезда на проспект Обуховской Обороны 5 сентября. SsangYong опрокинулся. В нём ехала семья. Мужчину и ребёнка доставили в реанимацию, женщина получила менее серьёзные повреждения (шейного отдела позвоночника и уха), сейчас она дома.