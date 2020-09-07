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07.09.2020 16:35
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Белоруссия пообещала расплатиться с Россией за газ до конца месяца. Республика должна сотни миллионов долларов

Минск обещает к концу сентября погасить долг за российский газ в размере 328 млн долларов, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, пишет 7 сентября «Интерфакс».

«Коллеги погасят (долг за газ перед РФ. — Прим. ред.). Сейчас идет работа в этом направлении: и по сверке задолженности, и по изысканию источников, чтобы этот долг погасить. Но в целом, исходя из наших разговоров, которые были в кулуарах с министром энергетики, с министром финансов, это должно быть сделано в течение сентября. Может быть, пораньше получится, чем конец месяца, там есть много технических вопросов», — сказал Александр Новак.

На прошлой неделе министр энергетики РФ сообщил, что задолженность Белоруссии за поставки российского газа достигла $328 млн.

С 2020 года цена газа для Белоруссии назначена в $127 за тыс. куб. м. С сентября цена для республики снова ниже котировок европейского рынка.

Белорусская сторона 1 сентября просила Россию рефинансировать еще 600 млн долларов госдолга к тому миллиарду, о рефинансировании которого уже договорились Минск с Кремлем 27 августа.

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