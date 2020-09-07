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07.09.2020 16:15
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Комитет по промышленности Петербурга просит 400 млн рублей на выставки, лизинг и кладбища. Погребения за госсчет стали более востребованными

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле просит выделить ему дополнительные 400 млн рублей к бюджету на 2021 год. Такие цифры озвучил 7 сентября на нулевых чтениях по проекту бюджета Петербурга глава ведомства Кирилл Соловейчик. «Дополнительная потребность связана с пандемией», — уточнил он.

Самую большую сумму — 150 млн рублей — КППИТ просит на субсидии промышленным предприятиям по лизингу. По словам Кирилла Соловейчика, сейчас комитет тратит 200 млн в год на компенсацию процентных ставок по лизинговым платежам для закупки оборудования. Число заявок растет вдвое каждый год. Для выхода из коронакризиса нужно стимулировать привлечение инвестиций в обрабатывающие производства, считает Кирилл Соловейчик. «За 200 млн мы вызываем 2 млрд рублей инвестиций в основной капитал», — пояснил он.

Еще 50 млн КППИТ запрашивает на докапитализацию Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, а именно на программу «Мой бизнес». «Денег, которые заложены, хватает только на часть мероприятий», — уточнил глава комитета.

Почти 100 млн рублей комитет просит на проведение конгрессно-выставочных мероприятий — Международного военно-морского салона, Петербургского международного инновационного форума, форума «Российский промышленник» и других. Раньше данные мероприятия стояли в бюджете на 2021 год, но были сокращены в связи с пандемией, пояснил Кирилл Соловейчик.

Дополнительные 9 млн рублей нужны комитету на погребение граждан, не имеющих родственников. «Идет всплеск востребованности данной статьи бюджета», — сказал глава КППИТ. Ведомство также нуждается в средствах для приведения кладбищ «в нормальное состояние».

Наконец, чиновник попросил дофинансировать банное хозяйство, «чтобы не допустить сбоев, которые были в этом году». По сути КППИТ просит довести бюджет до цифр, которые были заложены до коронавирусного секвестрования.

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