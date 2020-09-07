Комитет по образованию Петербурга запросил дополнительно 3,4 млрд рублей в 2021 году. 700 с лишним миллионов — на конкурс WorldSkills

Как сообщила 7 сентября врио председателя Ирина Асланян, на реализацию федеральных проектов требуется 1,2 млрд рублей: 939,5 млн приходятся на мероприятия проекта «Молодые профессионалы». 738,3 млн рублей — это подготовка и проведение Европейского чемпионата по профессиональном мастерству WorldSkills, который пройдет в Петербурге в 2022 году.

Комитет по образованию в ходе нулевых чтений бюджета озвучил свою дополнительную потребность по сравнению с базовым назначениями комитета финансов. Всего требуется 3,417 млрд рублей.

201 млн рублей требуется на открытие мастерских с современной материально-технической базой в 4 учреждениях среднего профобразования (по 4 мастерских); 133 млн — на проведение международной математической олимпиады, которая изначально планировалась на 2020 год. Почти 100 млн рублей запрашивают на открытие центра оценки квалификаций в рамках проекта «Учитель будущего»; 30,4 млн рублей — на центры цифрового образования.

135,8 млн рублей дополнительно нужно на капремонт 5 образовательных учреждений. 480 млн — на проведение государственной итоговой аттестации; Асланян пояснила, что из этой суммы 403 млн приходятся на закупку оборудования, так как с 2022 года аттестация будет проводиться в новом формате и в каждую аудиторию требуется закупить многофункциональное устройство. Миллиард нужен для того, чтобы сохранить показатели по оздоровлению детей и молодежи.

Напомним, летом сменилось руководство комитета по образованию, свою должность покинула председатель Жанна Воробьева. Вероятным кандидатом на это кресло является Инна Черноскутова, руководитель аппарата вице-губернатора Ирины Потехиной.