Петербуржцы стали меньше платить по ипотеке. В среднем расходы сократились на 3,5 тыс. рублей в месяц

В Петербурге средний ежемесячный платеж по ипотеке снизился на 11,5% в сравнении с первым кварталом 2020 года. По данным Консалтингового центра «Петербургская недвижимость», это произошло благодаря государственной программе поддержки ипотеки со ставкой 6,5%. С момента ее запуска средняя выплата по жилищному кредиту сократилась на 3,5 тыс. рублей и составила 27,2 тыс. рублей.

— За весь срок кредитования экономия может составить до миллиона рублей в зависимости от стоимости квартиры, — отмечает Юлия Мошкова, руководитель отдела ипотечного кредитования «Петербургской Недвижимости». — Сегодня ставки по ипотеке с господдержкой начинаются от 5,99%, есть возможность оформить кредит со ставкой 0,01% на первые полгода — это беспрецедентные условия, каких еще никогда не было на рынке.