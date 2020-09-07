Петербуржцы стали меньше платить по ипотеке. В среднем расходы сократились на 3,5 тыс. рублей в месяц
В Петербурге средний ежемесячный платеж по ипотеке снизился на 11,5% в сравнении с первым кварталом 2020 года. По данным Консалтингового центра «Петербургская недвижимость», это произошло благодаря государственной программе поддержки ипотеки со ставкой 6,5%. С момента ее запуска средняя выплата по жилищному кредиту сократилась на 3,5 тыс. рублей и составила 27,2 тыс. рублей.
— За весь срок кредитования экономия может составить до миллиона рублей в зависимости от стоимости квартиры, — отмечает Юлия Мошкова, руководитель отдела ипотечного кредитования «Петербургской Недвижимости». — Сегодня ставки по ипотеке с господдержкой начинаются от 5,99%, есть возможность оформить кредит со ставкой 0,01% на первые полгода — это беспрецедентные условия, каких еще никогда не было на рынке.
По данным «Петербургской Недвижимости», при сроке кредита 15 лет средний платеж за студию и однокомнатную квартиру составляет 23 тысячи рублей, за «двушку» — 39,9 тыс. рублей, за трехкомнатную — 62 тыс. рублей. Средний размер кредита вырос до 3,1 млн рублей, в начале года он был равен 2,9 млн рублей.
Напомним, в настоящий момент в ипотеку приобретается 80% квартир на рынке строящейся недвижимости комфорт-класса. Порядка 90% из них — по программе государственной поддержки ипотеки, которая действует до конца октября 2020 года.