Учительница, назвавшая пятиклассников дармоедами и салагами, уволилась. Разбираться с последствиями будут психологи

Как сообщали в управлении образования Чебоксар, 7 сентября во всех городских школах пройдут совещания по вопросу соблюдения педагогической этики. Учитель русского языка и литературы, запись урока которой спровоцировала разбирательство, по итогам служебного расследования получила выговор. Женщина написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Учитель русского и литературы предпочла не возвращаться в чебоксарскую школу № 56 после того, как в интернете опубликовали аудиозапись её общения с учениками, которых она обзывала и отчитывала за беспорядок в классе.

В её уже бывшую школу № 56 обещают направить группу психологов, чтобы сформировать благоприятный климат. Директор учреждения призывает не судить по одному педагогу весь коллектив школы. Её извинения опубликованы на официальной странице управления «ВКонтакте».

«Как директор, хочу принести слова извинения перед родителями и учениками за случившийся инцидент в нашей школе. Учитель, действительно вёл себя непрофессионально, нарушив кодекс педагогической этики. <…> Данный поступок — не норма труда учителя. Из данного инцидента все извлекли важные уроки. Педагогический коллектив всегда работал и будет работать дальше на благо наших учеников. А ученикам необходимо помнить и выполнять свои обязанности: добросовестно осваивать образовательную программу, бережно относиться к имуществу школы», — говорит директор школы № 56 Светлана Короткова.

Аудиозапись, сделанную одним из пятиклассников на уроке 4 сентября, 5-го числа опубликовал портал «Про Город». На ней женщина отчитывает детей за пятна от подошв на линолеуме, нашкодивших называет дармоедами, никчёмными салагами и в ёмких выражениях объясняет диспозицию учителя к ученику.