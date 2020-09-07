Петербургская медсестра не уследила за потенциально опасными отходами. За невнимательность придется заплатить из своего кармана

Сотруднице одного из городских медучреждений придется заплатить за невыполнение коронавирусных правил из собственного кармана. Об этом 7 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ленинский районный суд оштрафовал главную медицинскую сестру поликлиники № 24 на Рижском проспекте. В ее обязанность входило контролировать обеззараживание медицинских отходов класса «В» (с чрезвычайной эпидемиологической опасностью). Однако проверка показала, что она с этим не справилась: из отделения скорой медицинской помощи на площадку медучреждения для утилизации на Обводном канале, 140, они перевозились без должной обработки.