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07.09.2020 15:14
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Петербургская медсестра не уследила за потенциально опасными отходами. За невнимательность придется заплатить из своего кармана

Сотруднице одного из городских медучреждений придется заплатить за невыполнение коронавирусных правил из собственного кармана. Об этом 7 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ленинский районный суд оштрафовал главную медицинскую сестру поликлиники № 24 на Рижском проспекте. В ее обязанность входило контролировать обеззараживание медицинских отходов класса «В» (с чрезвычайной эпидемиологической опасностью). Однако проверка показала, что она с этим не справилась: из отделения скорой медицинской помощи на площадку медучреждения для утилизации на Обводном канале, 140, они перевозились без должной обработки.

Суд посчитал, что это могло способствовать распространению новой коронавирусной инфекции и назначил ей штраф в 50 тысяч рублей.

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Комментарии (2)

Modest_5e4ce41f7533b
Взаимодействие с отходами класса В требует значительных материальных средств. Сия глубокая мысли посетила после покупки очередной тридцатирублевой маски.
Пю Ре
А медучреждение, в котором медсестра работала, совершенно в стороне и ни при чем? Или это оно и инициировало иск сотруднику. Простому обывателю многое остается непонятным. Почему локус ответственности смещен на рядовые кадры?
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