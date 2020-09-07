FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +16
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
07.09.2020 13:40
7
Печать

Германия пока не будет вводить санкции из-за Навального. Путин и Меркель ситуацию не обсуждали

Немецкое правительство призвало дождаться ответа российской стороны по делу Алексея Навального.

«Сегодня слишком рано для того, чтобы точно ответить на вопрос [введения санкций против России из-за дела Навального]», — сообщил на брифинге 7 сентября официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

По его словам, немецкий канцлер сейчас работает над «реакцией» на произошедшее с российским оппозиционером. Зайберт отметил, что ФРГ ждет действий от российской стороны. Ангела Меркель при этом пока не обсуждала дело Алексея Навального с Владимиром Путиным. В Германии также подтвердили запрос РФ о правовой помощи и пообещали, что он «будет обработан своевременно».

Также в правительстве ФРГ опровергли подлинность разговора об отравлении оппозиционного политика, который якобы произошел между Берлином и Варшавой. Переговоры, как заверил Александр Лукашенко, перехватили белорусские спецслужбы.

Лаборатория бундесвера обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Министр иностранных дел ФРГ попросил у России предоставить объяснения и пригрозил последствиями. В РФ предположили, что найденный «Новичок» может быть провокацией западных спецслужб.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

vic_5e4cd1938d1a8
На сегодняшний день НЕ "Лаборатория бундесвера обнаружила в организме Алексея Навального следы яда ...", а лаборатория сказала, что обнаружила следы яда. Если обнаружила, надо предъявить результаты, сказать кто обнаружил - подписал документ об обнаружении -имя, должность. А так, мало ли кто, что говорит. Структура НАТО говорит, что нашла яд ... Кто в НАТО главный ..., тот и заказывает музыку.
Vahmistroff
А какое, собственно, дело Германии, что случилось с гражданином РФ на территории РФ? О каких санкциях вообще может идти речь? Траванули -- не траванули -- это внутреннее дело.
Поменьше бы лезли в чужие дела (это ко всем относится), спокойнее бы жилось в мире.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний