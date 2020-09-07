Германия пока не будет вводить санкции из-за Навального. Путин и Меркель ситуацию не обсуждали

Немецкое правительство призвало дождаться ответа российской стороны по делу Алексея Навального.

«Сегодня слишком рано для того, чтобы точно ответить на вопрос [введения санкций против России из-за дела Навального]», — сообщил на брифинге 7 сентября официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

По его словам, немецкий канцлер сейчас работает над «реакцией» на произошедшее с российским оппозиционером. Зайберт отметил, что ФРГ ждет действий от российской стороны. Ангела Меркель при этом пока не обсуждала дело Алексея Навального с Владимиром Путиным. В Германии также подтвердили запрос РФ о правовой помощи и пообещали, что он «будет обработан своевременно».