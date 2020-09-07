Германия пока не будет вводить санкции из-за Навального. Путин и Меркель ситуацию не обсуждали
Немецкое правительство призвало дождаться ответа российской стороны по делу Алексея Навального.
«Сегодня слишком рано для того, чтобы точно ответить на вопрос [введения санкций против России из-за дела Навального]», — сообщил на брифинге 7 сентября официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.
По его словам, немецкий канцлер сейчас работает над «реакцией» на произошедшее с российским оппозиционером. Зайберт отметил, что ФРГ ждет действий от российской стороны. Ангела Меркель при этом пока не обсуждала дело Алексея Навального с Владимиром Путиным. В Германии также подтвердили запрос РФ о правовой помощи и пообещали, что он «будет обработан своевременно».
Также в правительстве ФРГ опровергли подлинность разговора об отравлении оппозиционного политика, который якобы произошел между Берлином и Варшавой. Переговоры, как заверил Александр Лукашенко, перехватили белорусские спецслужбы.
Лаборатория бундесвера обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Министр иностранных дел ФРГ попросил у России предоставить объяснения и пригрозил последствиями. В РФ предположили, что найденный «Новичок» может быть провокацией западных спецслужб.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.