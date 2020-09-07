Гуф и MUROVEI попрощаются с летом и исполнят в Петербурге свой новый альбом

Гуф — это, пожалуй, один из самых неоднозначных российских артистов. С одной стороны — это заслуженный ветеран русского рэпа и автор множества хитов, с другой — клип «Москва» и другие странные поступки все еще живы в памяти.



Тем не менее за Алексея Долматова можно порадоваться — в этом году рэпер выпустил новый альбом, а также несколько фитов. Пришло время отметить это концертом — 19 сентября в 18.00 на крыше Roof Place вместе с поклонниками и рэпером MUROVEI Гуф проводит лето (16+).

