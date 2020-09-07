Гуф и MUROVEI попрощаются с летом и исполнят в Петербурге свой новый альбом
Гуф — это, пожалуй, один из самых неоднозначных российских артистов. С одной стороны — это заслуженный ветеран русского рэпа и автор множества хитов, с другой — клип «Москва» и другие странные поступки все еще живы в памяти.
Тем не менее за Алексея Долматова можно порадоваться — в этом году рэпер выпустил новый альбом, а также несколько фитов. Пришло время отметить это концертом — 19 сентября в 18.00 на крыше Roof Place вместе с поклонниками и рэпером MUROVEI Гуф проводит лето (16+).
Судя по всему, Долматов находится в хорошей творческой форме — так, у его нового альбома, «Дом, который построил Алик», уже более 8 миллионов прослушиваний в сети «ВКонтакте». Релиз вышел в начале мая, а затем Гуф бомбил совместными треками — с Джа Калибом, с Пашей Техником, со Смоки Мо и даже с Бастой.
Собственно, и сам альбом — это тоже набор фитов. Релиз Гуф сделал совместно с минским хип-хоп-исполнителем MUROVEI. Ранее он работал с такими известными в русском рэпе музыкантами, как Рем Дигга, Kizaru, ОУ74 и другими.
Так что петербургские поклонники получат двух звезд разом: Гуф и MUROVEI исполнят новый альбом, тем самым разогрев публику перед большим зимним концертом Долматова, запланированным на 11 декабря. Вполне возможно, что к тому времени у Гуфа выйдет еще один альбом — на этот раз сольный.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»