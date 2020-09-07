Рэп под гитару: Feduk приедет в Петербург с акустикой

Акустический концерт — весьма нетипичный формат для артиста, причисляющего себя к хип-хопу, но Федора Инсарова (настоящее имя музыканта) это, кажется, не смущает. Именно с акустической программой Feduk приедет в Петербург. 18 сентября выступление состоится на площадке Roof Place (16+).

Feduk известен хитом «Розовое вино», который даже спустя почти 3 года с момента релиза регулярно доносится из проезжающих мимо авто. Но с тех пор Инсаров сделал много нового материала: только в 2020 году Feduk выпустил уже два сингла — песню «Исповедь» и мини-альбом из трех треков «Останься».

Заглавная песня альбома в конце июня была экранизирована. В клипе «Останься» рассказывается о кинотеатре, в котором происходит нечто странное — например, там есть бездомные, кучи мусора и танцы. Одну из ролей здесь исполнил актер Юра Борисов — «новый Александр Петров» по версии Юрия Дудя.

Что до самого концерта, то подробностями организаторы не балуют. Известно только, что программа будет «уникальной». Ну и, конечно же, никуда не деться от коронавируса — здесь уже традиционно предупреждают о масках, социальной дистанции и ограниченном количестве билетов.



Feduk — российский хип-хоп- и рэп-исполнитель. Сольную карьеру начал в 2010 году. В 2013 году стал автором заглавного трека для фильма Антона Борматова «Околофутбола». Песня стала неформальным гимном «околофутбольщиков» и принесла артисту первую популярность. Общенародная слава пришла с выходом песни «Розовое вино» — ее Feduk исполнил совместно с рэпером Элджеем.



Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

