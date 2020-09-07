Большой Конюшенный мост ждет капитальный ремонт

Петербургский филиал Главгосэкспертизы выдал положительное заключение на сметную стоимость капитального ремонта Большого Конюшенного моста. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба учреждения. Планируется, что работы будут проводиться в течение 16 месяцев, сроки начала работ пока неизвестны.

В рамках капремонта предусмотрены расчистка гранитных поверхностей моста, ремонт, а в необходимых случаях и замена гранитной облицовки устоев, расчистка и покраска решетки перильного ограждения и замена покрытия проезжей части и тротуаров.