Большой Конюшенный мост ждет капитальный ремонт

Петербургский филиал Главгосэкспертизы выдал положительное заключение на сметную стоимость капитального ремонта Большого Конюшенного моста. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба учреждения. Планируется, что работы будут проводиться в течение 16 месяцев, сроки начала работ пока неизвестны.
В рамках капремонта предусмотрены расчистка гранитных поверхностей моста, ремонт, а в необходимых случаях и замена гранитной облицовки устоев, расчистка и покраска решетки перильного ограждения и замена покрытия проезжей части и тротуаров.
Финансирование планируется осуществить полностью за счет средств федерального бюджета.
В ГБУ «Мостотрест», в свою очередь, «Фонтанке» прокомментировали, что пока рано говорить о порядке и сроках проведения работ, в частности организации дорожного движения на время ремонта. Пока проект в ГБУ не поступил.
В 1753 году через реку Мойка перекинули деревянный, крашенный под камень разводной мост, получивший имя «Греческий», так как в первые годы после основания Петербурга на правом берегу жили работавшие на Адмиралтейской верфи греки.
В 1828 году деревянный мост заменили на однопролетный чугунный, построенный по проекту Егора Адама, Вильгельма фон Треттера и Вильяма Гесте.
Опоры в пролетном строении деформировались, и в 1935 году в рамках ремонта поверх чугунного уложили железобетонный свод и ликвидировали ограждения между тротуарами и проезжей частью. В 1951 году отреставрировали декоративные чугунные решетки моста и торшеры с фонарями. С 2001 года мост является объектом культурного наследия федерального значения.