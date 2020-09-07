Директор Центра имени Гамалеи заявил, что Россия сможет справиться с COVID-19 к лету 2021 года

Россия может справиться с новой коронавирусной инфекцией к следующему лету, за это время удастся вакцинировать большинство жителей страны. Об этом 7 сентября в интервью «Известиям» рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, при имеющихся мощностях за год можно произвести 80 миллионов доз вакцины от COVID-19.

«И мы получим хороший процент защищенных людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет. И это позволит прекратить эпидпроцесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции», — сказал Гинцбург.