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07.09.2020 10:33
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Директор Центра имени Гамалеи заявил, что Россия сможет справиться с COVID-19 к лету 2021 года

Россия может справиться с новой коронавирусной инфекцией к следующему лету, за это время удастся вакцинировать большинство жителей страны. Об этом 7 сентября в интервью «Известиям» рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, при имеющихся мощностях за год можно произвести 80 миллионов доз вакцины от COVID-19.

«И мы получим хороший процент защищенных людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет. И это позволит прекратить эпидпроцесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции», — сказал Гинцбург.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что с коронавирусом удастся справиться к лету 2021 года, он ответил: «Я на это надеюсь, если все пойдет по плану».

Президент России Владимир Путин в начале августа этого года заявил о появлении первой в мире вакцины от COVID-19, созданной учеными из России. Её запустили в производство параллельно с финальным этапом проверок, который продлится до 2023 года. Вакцинацию населения планируют начать в ноябре этого года. Результаты первой и второй фаз испытаний были опубликованы в международном научном журнале. Минздрав РФ сообщил, что на российскую разработку претендуют 30 стран.

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Комментарии (1)

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Вакцина - единственный путь. Будем надеяться, что она работает. Иначе населению конец....
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