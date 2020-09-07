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07.09.2020 10:27
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Евро на торгах движется к 90 рублям

На открытии торгов рубль продолжил начавшееся на прошлой неделе падение.

Биржевой курс евро вырос на 30 копеек на торгах 7 сентября. В 10.20 за единую европейскую валюту давали 89,53.

Доллар, в свою очередь, прибавил 22 копейки, до 75,7.

Нефть марки BRENT стоит сегодня за 42,2 доллара за баррель.

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Комментарии (3)

Pilat
Есть у меня знакомые бизнесмены. которые в прошлый раз купили их по курсу за 100 руб.
Они сейчас молятся, чтобы курс снова был 100, чтобы быстро скинуть эти бумажки.
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