Лишенный сана схимонах Сергий отказался приходить на суд, который рассмотрит вопрос его отлучения от церкви
Схимонах Сергий (Романов), который удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, не явится на заседание суда 7 сентября. На этом заседании будет рассматриваться вопрос отлучения Романова от церкви. Схимонах проводил богослужения, несмотря на лишение сана.
Ответ Романова опубликовал его представитель Всеволод Могучев на странице во «ВКонтакте». В нем схимонах говорит, что явиться лично на заседание суда 7 сентября 2020 года в 12:00 не сможет «из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью», которое вызвала новость, опубликованная на официальном сайте Екатеринбургской епархии: «Святейшим Патриархом утверждена инструкция в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции».
Насельницы Среднеуральского женского монастыря ранее подписались под открытым письмом, в котором заявили, что не намерены его покидать и остаются там со своим духовником. Под текстом 153 подписи.
Церковный суд лишил схиигумена сана из-за его роликов в YouTube, проповеди с критикой в адрес церкви были сочтены недостойными звания священнослужителя. Схиигумен также был оштрафован на 90 тысяч рублей за нарушение административного кодекса, а именно распространение в интернете фейков о коронавирусе. Схиигумен требовал у Путина передать ему президентские полномочия. Он заперся на территории монастыря.