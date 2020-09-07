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07.09.2020 10:06
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Лишенный сана схимонах Сергий отказался приходить на суд, который рассмотрит вопрос его отлучения от церкви

Схимонах Сергий (Романов), который удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, не явится на заседание суда 7 сентября. На этом заседании будет рассматриваться вопрос отлучения Романова от церкви. Схимонах проводил богослужения, несмотря на лишение сана.

Ответ Романова опубликовал его представитель Всеволод Могучев на странице во «ВКонтакте». В нем схимонах говорит, что явиться лично на заседание суда 7 сентября 2020 года в 12:00 не сможет «из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью», которое вызвала новость, опубликованная на официальном сайте Екатеринбургской епархии: «Святейшим Патриархом утверждена инструкция в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции».

Насельницы Среднеуральского женского монастыря ранее подписались под открытым письмом, в котором заявили, что не намерены его покидать и остаются там со своим духовником. Под текстом 153 подписи.

Церковный суд лишил схиигумена сана из-за его роликов в YouTube, проповеди с критикой в адрес церкви были сочтены недостойными звания священнослужителя. Схиигумен также был оштрафован на 90 тысяч рублей за нарушение административного кодекса, а именно распространение в интернете фейков о коронавирусе. Схиигумен требовал у Путина передать ему президентские полномочия. Он заперся на территории монастыря.

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Комментарии (3)

Winston Smith
Почему молчит бывшая украинская прокурорша, нынншняя российская депутатша Поклонская?
Он же её типа духовник.
Wuhan Proletarian
Схимонах Сергий это Аввакум Петров наших дней.
Во времена Алексея Михайловича закончил бы свой земной путь на срубе, а счас попробуй тронь - демократия, паимаишь.
Barmaley_5e4d0211d3423
Так-таки и "удерживает" ?
Всех в заложники взял?
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