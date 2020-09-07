Лишенный сана схимонах Сергий отказался приходить на суд, который рассмотрит вопрос его отлучения от церкви

Схимонах Сергий (Романов), который удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, не явится на заседание суда 7 сентября. На этом заседании будет рассматриваться вопрос отлучения Романова от церкви. Схимонах проводил богослужения, несмотря на лишение сана.



Ответ Романова опубликовал его представитель Всеволод Могучев на странице во «ВКонтакте». В нем схимонах говорит, что явиться лично на заседание суда 7 сентября 2020 года в 12:00 не сможет «из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью», которое вызвала новость, опубликованная на официальном сайте Екатеринбургской епархии: «Святейшим Патриархом утверждена инструкция в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции».

