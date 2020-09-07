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07.09.2020 09:50
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Пропавшие в горах в Сочи дети оказались воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва из Твери

Пропавшие в горах Краснодарского края в районе Сочи дети являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области. Подробности 7 сентября сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Незарегистрированная группа из 11 человек, в том числе восемь детей в возрасте от 9 до 16 лет, утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок в горы, к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта «Роза Хутор», и не вернулась. Поиски с привлечением конно-кинологического отряда, вертолета и квадроциклов пока результатов не дали.

В городе развернут оперативный штаб, куда кроме служб спасения вошли представители администрации Сочи и городских экстренных служб.

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