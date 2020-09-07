Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 7 сентября, сотрудники уголовного розыска Выборгского района задержали на парковке торгового центра на проспекте Культуры троих мужчин, подозреваемых в автоугонах с подменой номеров и в серии краж из автомобилей. Ими оказались двое выходцев из Закавказья и уроженец Оренбурга.

Расследование уголовного дела о краже автомобиля привело петербургских полицейских к группе «борсеточников». Последние опустошали салоны машин как по старинке, разбивая стекла, так и с применением спецоборудования, а порой и угоняли их, подменяя регистрационные номера.

Полицейские вышли на них в процессе расследования уголовного дела, возбужденного в конце августа этого года, которому предшествовало похищение автомобиля «Ниссан Альмера» на Эриванской улице. В ходе оперативно-разыскных мероприятий машину нашли с подмененными госзнаками на улице Ворошилова.

Задержанные, предварительно, могут быть причастны к вскрытию «Хендэ», «Газели», БМВ и ВАЗ, припаркованным по различным адресам на севере Петербурга. В автомобили, по одной из версий, попадали, разбивая стекла, а также путем сканирования диапазона сигнализации. В машине, на которой они передвигались, нашли «номера-подменки», брелоки от сигнализаций, радиостанцию, четыре мобильных телефона и предмет для разбивания стёкол.

Один из подозреваемых заключен под стражу. Полицейские устанавливают возможную причастность компании к аналогичным преступлениям, поэтому просят читателей «Фонтанки» присмотреться к лицам, показанным в видео.