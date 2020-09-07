США проведут боевые стрельбы из реактивной системы залпового огня в Эстонии, в 110 километрах от границы с Россией
Военнослужащие 41-й бригады полевой артиллерии армии США в Европе проведут в начале недели боевые стрельбы из реактивной системы залпового огня Multiple Launch Rocket System (MLRS). Об этом сообщил главный штаб Сил обороны Эстонии, передает 7 сентября ТАСС.
Систему представит и проведет показательные стрельбы 41-я бригада полевой артиллерии армии США в Европе. Батарею MLRS на центральном полигоне Сил обороны Эстонии развернут в рамках операции Rail Gunner Rush по огневой подготовке.
Посольство России в США ранее заявило, что РФ считает эти проводимые в Эстонии совместные с ВС США учения с применением реактивных систем залпового огня провокационными и крайне опасными для региональной стабильности. Как подчеркнули дипломаты, эти маневры проводятся в непосредственной близости от российских границ — в 110 км.