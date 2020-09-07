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07.09.2020 09:16
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США проведут боевые стрельбы из реактивной системы залпового огня в Эстонии, в 110 километрах от границы с Россией

Военнослужащие 41-й бригады полевой артиллерии армии США в Европе проведут в начале недели боевые стрельбы из реактивной системы залпового огня Multiple Launch Rocket System (MLRS). Об этом сообщил главный штаб Сил обороны Эстонии, передает 7 сентября ТАСС.

Систему представит и проведет показательные стрельбы 41-я бригада полевой артиллерии армии США в Европе. Батарею MLRS на центральном полигоне Сил обороны Эстонии развернут в рамках операции Rail Gunner Rush по огневой подготовке.

Посольство России в США ранее заявило, что РФ считает эти проводимые в Эстонии совместные с ВС США учения с применением реактивных систем залпового огня провокационными и крайне опасными для региональной стабильности. Как подчеркнули дипломаты, эти маневры проводятся в непосредственной близости от российских границ — в 110 км.

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Комментарии (5)

Александр Смуров
>Военнослужащие 41-й бригады полевой артиллерии армии США в Европе
Не без помощи им от России и СССР в мировых войнах они появились в Европе.
dedmoroz_5e4d8827384c2
по команде одеть шляпы цвета хаки!
Агроном аэродрома
- Те, кто за-затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот, вот это затевают все вот это. Это в я, в эти людям я и адресовываю: "Доиграетесь. Вот с этой русофобией, котор-которую Вы затеваете". Я не говорю, не адресую это конкретно м-м, конкретно, или более того, я благодарен польскому народу за-запа-запа, за поддержку. Я только что сейчас об этом сказал.(с)
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