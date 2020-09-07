США проведут боевые стрельбы из реактивной системы залпового огня в Эстонии, в 110 километрах от границы с Россией

Агроном аэродрома 07 Сен 2020 в 09:33 07 Сен 2020 в 09:33

- Те, кто за-затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот, вот это затевают все вот это. Это в я, в эти людям я и адресовываю: "Доиграетесь. Вот с этой русофобией, котор-которую Вы затеваете". Я не говорю, не адресую это конкретно м-м, конкретно, или более того, я благодарен польскому народу за-запа-запа, за поддержку. Я только что сейчас об этом сказал.(с)