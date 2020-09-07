В горах Сочи пропали трое взрослых и восемь детей

Трое взрослых и восемь детей пропали в горах в Сочи. Туристы не выходили на связь около суток, ведутся их поиски.



«Незарегистрированная группа в составе 11 человек, в том числе восемь детей (возрастом от девяти до 16 лет), утром 6 сентября вышли из МО г-к. Сочи Адлерский район поселок Эсто-Садок в горнолесной массив, к озеру, расположенному в районе Роза Пик (высота 2320 метров) на южном склоне Роза Хутор и до настоящего времени не вернулись», - сообщает 7 сентября РИА Новости со ссылкой на МЧС. Город, откуда прибыли туристы, не уточняется.

