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07.09.2020 07:04
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В горах Сочи пропали трое взрослых и восемь детей

Трое взрослых и восемь детей пропали в горах в Сочи. Туристы не выходили на связь около суток, ведутся их поиски.

«Незарегистрированная группа в составе 11 человек, в том числе восемь детей (возрастом от девяти до 16 лет), утром 6 сентября вышли из МО г-к. Сочи Адлерский район поселок Эсто-Садок в горнолесной массив, к озеру, расположенному в районе Роза Пик (высота 2320 метров) на южном склоне Роза Хутор и до настоящего времени не вернулись», - сообщает 7 сентября РИА Новости со ссылкой на МЧС. Город, откуда прибыли туристы, не уточняется.

Спасатели обследуют район на квадроциклах, также для поиска в труднодоступных местах привлекут конно-кинологический расчет.

Кроме того, на 07.00 запланирован вылет вертолета Ми-8 с вертолетной площадки «Навагинка» с тремя спасателями МЧС России на борту.

Всего для проведения поисково-спасательных работ на 04.30 привлечено 64 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 16 человек и пять единиц техники.

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