FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +17
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
06.09.2020 22:50
8
Печать

Байден увеличил отрыв от Трампа в предвыборной гонке

Согласно последним опросам, на президентских выборах в США бывший вице-президент Джо Байден увеличил отрыв от своего противника, действующего президента Дональда Трампа.

Байден может собрать 269 голосов выборщиков, тогда как Трамп — 122. Девять штатов пока не определились, за кого отдадут свой голос, а они составляют в общей сложности 147 голосов выборщиков, пишет 6 сентября РБК со ссылкой на Financial Times.

В процентном соотношении без учета коллегии выборщиков Байден опережает Трампа почти на 8%: 50,3% у Байдена и 42,4% у Трампа.

В августе контрразведка США рассказала о попытках России, Китая и Ирана повлиять на итогиы выборов в стране. По словам ведомства, Россия «продвигает» Трампа, а Китай и Иран наоборот не хотят его переизбрания. Для достижения своих целей Россия очерняет Байдена и распространяет слухи о состоянии его здоровья. Сенат США потребовал в связи с этим новых антироссийских санкций. В ответ на данное сообщение контрразведки Трамп заявил о нежелании России видеть его президентом. По его словам, никто не был так суров с Россией, как он.

Выборы в США назначены на 3 ноября. Джо Байден, избирающийся от Демократической партии считается основным соперником Трампа, который представляет партию Республиканцев.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Мужской Взгляд
Один президент хуже другого.
Алекс99
Бесплатные ПЦР-тесты для всех желающих и создание общенациональной системы отслеживания ковид-контактов (для внедрения которой наймут 100 тыс. человек).
30 млрд. долларов на поддержку бизнесов национальных меньшинств.
Смягчение антимексиканских иммиграционных ограничений, введенных Трампом.
Возвращение в парижское соглашение по климату.
Расширение системы бесплатного образования.
Снижение возраста для получения государственной медицинской страховки Medicare с 65 лет до 60 лет (при сохранении требования уплаты страховых взносов в течение как минимум 10 лет до этого).
Повышение минимальной зарплаты (если получится).
Плюсом к этой программе — г-жа Харрис как представитель национальных меньшинств и вдобавок хороший оратор.
Вполне проходной вариант.
Alex000
Джо Байден - это очень хорошо.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний