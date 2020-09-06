Байден увеличил отрыв от Трампа в предвыборной гонке

Согласно последним опросам, на президентских выборах в США бывший вице-президент Джо Байден увеличил отрыв от своего противника, действующего президента Дональда Трампа.
Байден может собрать 269 голосов выборщиков, тогда как Трамп — 122. Девять штатов пока не определились, за кого отдадут свой голос, а они составляют в общей сложности 147 голосов выборщиков, пишет 6 сентября РБК со ссылкой на Financial Times.
В процентном соотношении без учета коллегии выборщиков Байден опережает Трампа почти на 8%: 50,3% у Байдена и 42,4% у Трампа.
В августе контрразведка США рассказала о попытках России, Китая и Ирана повлиять на итогиы выборов в стране. По словам ведомства, Россия «продвигает» Трампа, а Китай и Иран наоборот не хотят его переизбрания. Для достижения своих целей Россия очерняет Байдена и распространяет слухи о состоянии его здоровья. Сенат США потребовал в связи с этим новых антироссийских санкций. В ответ на данное сообщение контрразведки Трамп заявил о нежелании России видеть его президентом. По его словам, никто не был так суров с Россией, как он.
Выборы в США назначены на 3 ноября. Джо Байден, избирающийся от Демократической партии считается основным соперником Трампа, который представляет партию Республиканцев.