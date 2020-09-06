Байден увеличил отрыв от Трампа в предвыборной гонке

Согласно последним опросам, на президентских выборах в США бывший вице-президент Джо Байден увеличил отрыв от своего противника, действующего президента Дональда Трампа.

Байден может собрать 269 голосов выборщиков, тогда как Трамп — 122. Девять штатов пока не определились, за кого отдадут свой голос, а они составляют в общей сложности 147 голосов выборщиков, пишет 6 сентября РБК со ссылкой на Financial Times.

В процентном соотношении без учета коллегии выборщиков Байден опережает Трампа почти на 8%: 50,3% у Байдена и 42,4% у Трампа.