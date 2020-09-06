Климатическая аномалия произошла в Петербургском метро 6 сентября. В день без осадков залило вестибюль станции «Площадь Александра Невского».



О потопе «Фонтанке» рассказали читатели около 19.00. На присланном в редакцию видео запечатлён 1 вестибюль станции «Площадь Александра Невского». С потолка хлещет вода. Пассажиры осторожно пробираются под дождём.

По информации пресс-службы метро Петербурга, потоп произошёл из-за дырявой трубы в «Макдоналдсе». Ресторан расположен над вестибюлем.